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З яких келихів треба пити шампанське

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Журналісти протестували різні келихи - фото 1
Журналісти протестували різні келихи / DHgate

Журналісти підказали, з яких келихів найкраще пити шампанське, щоб воно зберігало свій смак і бульбашки.

Наукова редакція газети The Times перевірила, в яких келихах найдовше зберігаються бульбашки шампанського.

І ще: Представлено шампанське для нульової гравітації

Журналісти протестували різні келихи: від класичних coupe de champagne (широкий) і flute (витягнутий), до винних келихів і склянок для бренді.

Келих флейта - фото 297696
Келих флейта

Келихи "флют" (або, як їх ще називають, "флейта") зберігають бульбашки 89 хвилин, тоді як широкі келихи для шампанського зберігали бульбашки лише на 17 хвилин. Останні, до речі, показали найгірший результат. Навіть у склянках для бренді бульбашки протрималися 40 хвилин.

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Джерело: thetimes
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