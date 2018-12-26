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З яких келихів треба пити шампанське
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Журналісти підказали, з яких келихів найкраще пити шампанське, щоб воно зберігало свій смак і бульбашки.
Наукова редакція газети The Times перевірила, в яких келихах найдовше зберігаються бульбашки шампанського.
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Журналісти протестували різні келихи: від класичних coupe de champagne (широкий) і flute (витягнутий), до винних келихів і склянок для бренді.
Келихи "флют" (або, як їх ще називають, "флейта") зберігають бульбашки 89 хвилин, тоді як широкі келихи для шампанського зберігали бульбашки лише на 17 хвилин. Останні, до речі, показали найгірший результат. Навіть у склянках для бренді бульбашки протрималися 40 хвилин.
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