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Учені розповіли, як впливає шампанське на жінок

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Вплив шампанського - фото 1
Вплив шампанського / pexels

Дослідники з'ясували, що при вживанні шампанського підвищується захист організму перед віковими захворюваннями нейрофізіологічного характеру.

За словами фахівців, в шампанському містяться компоненти, які захищають нервові клітини від загибелі. Водночас вчені застерегли, що вживати більше, ніж 100 мілілітрів напою в день не варто.

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Шампанське заспокоює жінкам нерви - фото 270534
Шампанське заспокоює жінкам нерви

Крім того, нейробіологи з Сполучених Штатів Америки додали, що вино є найкращим продуктом для активації мозкової діяльності, якщо вживати його в помірних кількостях.

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Джерело: 1news
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