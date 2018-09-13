Представлено шампанське для нульової гравітації

Французька компанія Mumm, що знаходиться в Реймсі, продемонструвала незвичайний дизайн пляшки шампанського – він дозволяє розливати напій в умовах нульової гравітації.

Конструкцію пляшки розробив французький дизайнер, нащадок знаменитого військового діяча Шарля де Голля – Октав де Голль (Octave de Gaulle), який раніше займався розвитком інтер'єру для космічних апаратів.

Хороший секс і профілактика інфаркту: названі корисні властивості шампанського

Він відразу зазначив, що продукт призначений не для професійних космонавтів, службовців на Міжнародній космічній станції (МКС), а для туристів, які при розвитку таких компаній, як Virgin Galactic і Blue Origin, все частіше будуть літати в космос. Таку ж думку висловив астронавт Європейського космічного агентства (ЄКА) Жан-Франсуа Клервуа (Jean-Francois Clervoy), який сказав, що, на відміну від професіоналів, туристам не доведеться виконувати складні завдання.

Пляшка де Голля розділена на дві частини. У верхній знаходиться напій, а в нижній – клапан, який при регулюванні, використовуючи вуглекислий газ самого шампанського, видавлює невеликі порції вина у вигляді піни. Щоб зупинити піну, дизайнер додав до шийки пляшки алюмінієве кільце – воно формує сферу. Після того як пляшку перевернуть, що звільнилася сферу можна підчепити маленьким келихом і пити напій звичним способом.

Жан-Франсуа Клервуа сказав, що в той момент, коли піна в роті перетворюється на рідину, виникає відчуття, яке неможливо випробувати на Землі:

"Це дійсно чарівно, тому що шампанське торкається не тільки вашого язика, а й піднебіння, і щік – гастрономічне задоволення збільшується".

Читайте також: Учені розповіли, як впливає шампанське на жінок