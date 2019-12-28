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З яких горнят смачніше пити каву: несподівана заява вчених
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Науковці розповіли, що не тільки сорт та приготування кави впливають на її смак. Виявилось, що навіть посуд може покращити ранковий напій або зробити його не таким приємним.
Бразильські вчені дійшли до висновку, що посуд для кави здатен змінювати смак улюбленого ранкового напою багатьох людей.
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Якщо обирати горнята з грубим та шорстким покриттям, то можливий гіркуватий присмак, а от гладенькі чашки створюють відчуття солодкого посмаку. Все ще не вірите? Це підтвердили тести за участю самих 230 осіб, серед яких були не лише професійні дегустатори кави, а й експерти. Всі куштували каву з гладких керамічних горнят та білої кераміки з нерівним покриттям. Відзначається, що форма та вага у всього посуду була однакова.
Але дотики до гладкої поверхні змушували людину відчувати каву солодшою, а до грубої - гіркуватою. Саме так працює передача відчуття з тактильної зони тіла до смакової.
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