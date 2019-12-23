Лікарі назвали п'ять способів уникнути похмілля

Звичайно, найпростіший спосіб не стати жертвою похмілля – просто не вживати алкоголь. Але ж іноді бувають випадки, коли не випити щось "гаряченьке" просто не можна. Що варто зробити, щоб на ранок не страждати від головного болю і поганого самопочуття, читайте далі.

Алкоголь поступає в наш організм через шлунок, а отже, і боротьбу з похміллям необхідно починати з цього органу. Багато народних методів, а також офіційна медицина, рекомендують з'їдати перед походом на "гулянку" жирну їжу.

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Також до першого способу уникнути похмілля належить використання молока. Можна перед походом на вечірку випити кілька склянок молока і з'їсти кілька ложок натурального меду. Те ж саме можна зробити і після "гулянки", перед тим як лягти спати.

Молоко і мед допоможуть позбутися продуктів розпаду алкоголю.

Існує ще один народний метод – перед походом на захід випити сто грамів горілки або коньяку. За кілька годин така порція алкоголю вивітриться, але ось організм отримає певне "щеплення". Але такий спосіб суто індивідуальний, не кожному може допомогти.

Щитоподібна залоза, а точніше вироблювані нею ферменти, допомагають швидше вивести продукти розпаду алкоголю з організму. Щоб стимулювати роботу цього органу можна випити йодовмісні препарати. Але такі засоби повинні призначатися лікарем. Тому можна скористатися йодовмісними продуктами, тільки приймати їх потрібно за добу чи дві до заходу.

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Є ще низка медичних препаратів, які можуть допомогти в боротьбі з похміллям. Наприклад, випитий за добу аспірин допоможе поліпшити роботу печінки. За 12 годин до застілля можна випити жовчогінні засоби, які також допоможуть впоратися з великою дозою алкоголю.

Перевіреним засобом вважається прийом до або після вживання алкоголю активованого вугілля. Його потрібно пити по одній таблетці на кожні 10 кілограмів ваги. Вугілля допомагає абсорбувати шкідливі речовини та швидше вивести їх з організму.

Тож, якщо на вас очікує гулянка (а новорічні свята уже на носі) – скористайтесь порадами медиків. Вони суттєво полегшать ваші страждання, якщо ви таки переберете зайвого ;)

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