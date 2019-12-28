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Супрун розповіла українцям, як правильно закушувати алкоголь
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Колишня глава Міністерства охорони здоров'я Уляна Супрун, розповіла, як правильно закушувати алкогольні напої і чи варто їх взагалі чимось запивати.
Так, головна порада Супрун полягає в тому, що пити алкоголь під час святкового застілля слід помірно. Помірність означає, що за все святкування ви п'єте один маленький келих вина, кухлик пива або чарку міцного напою. Щось одне і тільки.
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Також Супрун рекомендувала не закушувати алкоголь жирною їжею. Краще запивати його мінеральною водою.
Від алкоголю хочеться їсти, особливо солодке, але це просто біохімічна пастка, викликана алкоголем і викидом інсуліну. Алкоголь – це також калорії, і чарочка за чарочкою буде сприяти тому, що доведеться набрати кілограм-другий. Крім того, під час застілля, Супрун радить налягати на овочі, але не перемащувати їх майонезом.
"Овочі мають багато вітамінів, клітковини, сприяють травленню і містять мало калорій. Якщо застілля означає "добре наїстися", то рослинна їжа – чудовий вибір. Овочі – це не тільки помідор з грядки, якого взимку не дістати. Це коренеплоди, гострий перець, квашена капуста, корейська морква, тушкований порей і гриби (хоча гриби це не рослини, це окреме царство). Головне – не перемащуємо їх майонезом", – радить вона.
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