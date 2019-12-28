Супрун розповіла українцям, як правильно закушувати алкоголь

Колишня глава Міністерства охорони здоров'я Уляна Супрун, розповіла, як правильно закушувати алкогольні напої і чи варто їх взагалі чимось запивати.

Так, головна порада Супрун полягає в тому, що пити алкоголь під час святкового застілля слід помірно. Помірність означає, що за все святкування ви п'єте один маленький келих вина, кухлик пива або чарку міцного напою. Щось одне і тільки.

І ще: Лікарі назвали п'ять способів уникнути похмілля

Також Супрун рекомендувала не закушувати алкоголь жирною їжею. Краще запивати його мінеральною водою.

Від алкоголю хочеться їсти, особливо солодке, але це просто біохімічна пастка, викликана алкоголем і викидом інсуліну. Алкоголь – це також калорії, і чарочка за чарочкою буде сприяти тому, що доведеться набрати кілограм-другий. Крім того, під час застілля, Супрун радить налягати на овочі, але не перемащувати їх майонезом.

"Овочі мають багато вітамінів, клітковини, сприяють травленню і містять мало калорій. Якщо застілля означає "добре наїстися", то рослинна їжа – чудовий вибір. Овочі – це не тільки помідор з грядки, якого взимку не дістати. Це коренеплоди, гострий перець, квашена капуста, корейська морква, тушкований порей і гриби (хоча гриби це не рослини, це окреме царство). Головне – не перемащуємо їх майонезом", – радить вона.

Читайте також: У Британії дозволили працівникам брати вихідний через похмілля