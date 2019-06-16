З простого Audi зробили ексклюзивний спорткар

Компанія Audi повернула на ринок Великобританії модель RS5, яка до цього була недоступна через вступ у силу нового сертифікаційного циклу WLTP.

Автомобіль отримав спецверсію Sport Edition, яку можна буде купити протягом року. Тираж не перевищить 250 примірників.

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Новинка, доступна як у дводверному кузові, так і у версії Sportback, що відрізняється 20-дюймовими колесами, тонованими склами, окантовкою решітки радіатора і іншим декором кольору "чорний глянець", а ще більш гучною вихлопною системою Audi Sport. Салон оброблений комбінацією шкіри і алькантари, є спортивні RS-крісла, панорамний дах, віртуальна панель приладів, точка доступу LTE WiFi, мультимедійна система з підтримкою Apple Carplay і Android Auto.

Під капотом машини встановлений 2,9-літровий двигун V6 з двома турбонагнітачами, який видає 450 кінських сил і 600 Нм крутного моменту. Агрегат поєднується з восьмиступінчастим "автоматом" і повним приводом. З нуля до 97 кілометрів на годину RS5 здатна розігнатися за 3,9 секунди. Максимальна швидкість – 280 кілометрів на годину.

Оновлена Audi RS5

Оновлена Audi RS5

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