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Джеймс Бонд: дивіться, як улюблений кіногерой розсікає на Aston Martin під час зйомок
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Норвезький таблоїд розповів, що найвідоміший у світі британський секретний агент у черговій серії "Бондіани" буде кататися на класичному автомобілі Aston Martin V8 Vantage 1980-х років.
Зйомки чергового фільму про Джеймса Бонда з робочою назвою Shatterhand йдуть повним ходом, але про сюжет досі мало що відомо.
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Бонд залишив MI6 і пішов на заслужений відпочинок, але його друг з американського Центрального розвідувального управління вмовляє британця повернутися на службу. Агента 007 грає Деніел Крейг, а головного лиходія – зірка "Богемної рапсодії" Рамі Малек. Але найцікавіше, що в блокбастері з'явиться Aston Martin зі старих добрих 80-х!
Як повідомив норвезький таблоїд Dagbladet, у 25-му фільмі про агента 007 можна буде помилуватися на Aston Martin V8 Vantage з "Бондіани" часів Тімоті Далтона. В опублікованому відеоролику знімальна група з вертольота знімає класичний Aston Martin у Норвегії. На ньому їздив Джеймс Бонд у фільмі 1987 року "Іскри з очей" і при уважному розгляді видно, що на автомобілі навіть висить той же номерний знак!
Утім, Aston Martin V8 Vantage стане не єдиним автомобілем, на якому секретний агент британської розвідки буде пересуватися в новому блокбастері. Відомо, що Бонд сяде за кермо першого електрокара марки – ліфтбека Rapide E. Він обладнаний двома електромоторами на задній осі сумарною потужністю 610 кінських сил, а батарея місткістю 65 кіловат-годин дозволяє ліфтбеку проїжджати без підзарядки до 322 кілометрів. На розгін до 60 миль на годину (97 км/год) Rapide E витрачає менше, ніж чотири секунди. Максимальна швидкість – 250 км/год.
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