Вітаємо на сайті Радіо Максимум!
На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Лайфхаки для водіїв: як вберегтися від аномальної спеки
-
- 29
Експерти назвали кілька моментів, які варто враховувати водіям, щоб уберегти себе від наслідків перегріву і зневоднення влітку.
Фахівці назвали кілька корисних рекомендацій водіям, яким доведеться бути під палючими променями сонця і в умовах підвищеної температури повітря.
І ще: П'ятірка найкращих кросоверів з Японії
- Під час спеки знижується концентрація уваги. При температурі повітря до 25 градусів, водій добре контролює ситуацію протягом 4-5 годин, а коли позначка термометра вище 30 – всього 1,5-2 години
- Навіть якщо у вас кондиціонер або клімат-контроль, робіть зупинки кожні півтори-дві години
- Зневоднення. Під час спеки людина може втрачати до півлітра рідини на годину. Результатом може стати кисневе голодування м'язів і мозку
Як пережити спеку
- Перед дорогою випийте томатного соку, за рахунок калію він підтримає водно-сольовий баланс. Не їжте перед дорогою солодощів і жирну їжу
- Багато аварії влітку відбуваються через відблиски сонячних променів. В ідеалі – виїжджати рано вранці. Інший варіант – сонцезахисні поляризовані окуляри
- Направляйте потік холодного повітря в ноги, а не в обличчя. Це допоможе набагато ефективніше боротися зі спекою. Шкіра ніг дуже чутлива до перепаду температур.
Читайте також: Джеймс Бонд: дивіться, як улюблений кіногерой розсікає на Aston Martin під час зйомок
Джерело: theaa
Читай максимум цікавих новин у Viber
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Загрузка...
Новини
-
07:53Шопоголіки у Китаї побилися за товар і розсмішили мережу: курйозне відео
-
07:35Науковці розповіли, чому не варто надто часто подорожувати літаками
-
07:14Лайфхаки для водіїв: як вберегтися від аномальної спеки
- 13 червня
-
22:52Facebook запустив у США функцію донорства крові
-
22:24Audi відкликає електрокросовери e-tron: у чому причина
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
21:55Дженніфер Лопес підкорила мережу відвертим фото
-
21:457 ознак того, що вона вас зраджує
-
21:29Завжди був великою загадкою: знайдений єдиний запис з голосом Фріди Кало
-
21:13Ніяких людей: через 10 років музику створюватимуть за допомогою штучного інтелекту
-
21:0114 червня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:52У Гонконзі відключили порносайти на час протестів, і ось чому
-
20:41Оновлений iPhone XR вразить своєю автономністю
-
20:24У США показали масовий зліт конвертопланів: вражаюче відео
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
20:11Меган Маркл стане редактором британського Vogue
-
19:53Оля Фреймут здивувала мережу знімком у спідній білизні
-
19:44Ілон Маск пообіцяв збільшити запас ходу електромобілів Tesla
-
19:27Укрзалізниця запустила вагон прямого сполучення з Болгарією: ціна та розклад потягів
-
19:13Uber планує запустити літаюче таксі в Австралії
-
18:58Смартфони на Android навчили розблокувати iPhone
-
18:41Поради для сов: як ефективно працювати вночі
-
18:26Google опублікувала перше офіційне зображення нового Pixel
-
18:12Двічі на одні й ті ж граблі: науковці вразили несподіваною заявою
-
18:01Гороскоп на 14 червня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
07:14Лайфхаки для водіїв: як вберегтися від аномальної спеки
- 13 червня
-
21:457 ознак того, що вона вас зраджує
-
17:56Лисий і босий підпільник: улюблені хіти зірки 90-х Андрія Миколайчука
-
15:21Моделі 90-х: як змінилася гаряча американка Крісті Тарлінгтон (18+)
-
13:31Енциклопедія їжі: як правильно та смачно приготувати окрошку
-
11:00Яким був перший у світі мобільний телефон: еволюція найпопулярнішого гаджета
-
09:02Як швидко прибрати живіт і боки в домашніх умовах
- 12 червня
-
22:57Як заснути влітку: поради, які допоможуть пережити спекотну ніч
-
21:24Чого хочуть чоловіки під час сексу: коротка мануалка
-
18:43Експерти розповіли, які загрози ховаються в офісних кондиціонерах
-
16:555 ідей, як провести вихідні влітку
-
14:30Що таке детокс: користь і шкода популярного напою для очищення організму
-
12:10ТУНІС замість Єгипту та Туреччини: як дешево і круто провести відпустку
-
10:51Трійця 2019 в Україні: дата, коли будуть вихідні на Зелені свята
-
07:31Як просто перетворитися з сови на жайворонка
- 11 червня
-
21:2212 червня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:33Україна сенсаційно вийшла у фінал ЧС з футболу U-20: відео переможного голу
-
19:55Купатися заборонено! Позеленіле море Одеси у свіжих знімках
-
17:21Відпочинок на морі 2019: чому варто поїхати у Бургас
-
16:14Автобусний лоукостер FlixBus вийшов на український ринок: маршрути і ціни
-
14:22Як схуднути в животі за три дні: найефективніші методи
-
12:00ТЕСТ: Вгадай, що стало причиною хвороби у серіалі Доктор Хаус
-
10:29Найкраща музика тижня: популярні пісні для гарного настрою
-
09:15Як боротися з судомами під час купання: поради фахівця
-
07:15Яку погоду очікувати в Україні 11 червня: точний прогноз
Радіо Максимум › Новини › Технології ›