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Лайфхаки для водіїв: як вберегтися від аномальної спеки

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Перед дорогою в спеку випийте томатного соку - фото 1
Перед дорогою в спеку випийте томатного соку / Team-BHP

Експерти назвали кілька моментів, які варто враховувати водіям, щоб уберегти себе від наслідків перегріву і зневоднення влітку.

Фахівці назвали кілька корисних рекомендацій водіям, яким доведеться бути під палючими променями сонця і в умовах підвищеної температури повітря.

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  • Під час спеки знижується концентрація уваги. При температурі повітря до 25 градусів, водій добре контролює ситуацію протягом 4-5 годин, а коли позначка термометра вище 30 – всього 1,5-2 години
  • Навіть якщо у вас кондиціонер або клімат-контроль, робіть зупинки кожні півтори-дві години
  • Зневоднення. Під час спеки людина може втрачати до півлітра рідини на годину. Результатом може стати кисневе голодування м'язів і мозку
Як пережити спеку - фото 333990
Як пережити спеку
  • Перед дорогою випийте томатного соку, за рахунок калію він підтримає водно-сольовий баланс. Не їжте перед дорогою солодощів і жирну їжу
  • Багато аварії влітку відбуваються через відблиски сонячних променів. В ідеалі – виїжджати рано вранці. Інший варіант – сонцезахисні поляризовані окуляри
  • Направляйте потік холодного повітря в ноги, а не в обличчя. Це допоможе набагато ефективніше боротися зі спекою. Шкіра ніг дуже чутлива до перепаду температур.

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Джерело: theaa
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