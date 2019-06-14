Лайфхаки для водіїв: як вберегтися від аномальної спеки

Перед дорогою в спеку випийте томатного соку / Team-BHP

Експерти назвали кілька моментів, які варто враховувати водіям, щоб уберегти себе від наслідків перегріву і зневоднення влітку.

Фахівці назвали кілька корисних рекомендацій водіям, яким доведеться бути під палючими променями сонця і в умовах підвищеної температури повітря.

І ще: П'ятірка найкращих кросоверів з Японії

Під час спеки знижується концентрація уваги. При температурі повітря до 25 градусів, водій добре контролює ситуацію протягом 4-5 годин, а коли позначка термометра вище 30 – всього 1,5-2 години

Навіть якщо у вас кондиціонер або клімат-контроль, робіть зупинки кожні півтори-дві години

Зневоднення. Під час спеки людина може втрачати до півлітра рідини на годину. Результатом може стати кисневе голодування м'язів і мозку

Як пережити спеку

Перед дорогою випийте томатного соку, за рахунок калію він підтримає водно-сольовий баланс. Не їжте перед дорогою солодощів і жирну їжу

Багато аварії влітку відбуваються через відблиски сонячних променів. В ідеалі – виїжджати рано вранці. Інший варіант – сонцезахисні поляризовані окуляри

Направляйте потік холодного повітря в ноги, а не в обличчя. Це допоможе набагато ефективніше боротися зі спекою. Шкіра ніг дуже чутлива до перепаду температур.

Читайте також: Джеймс Бонд: дивіться, як улюблений кіногерой розсікає на Aston Martin під час зйомок