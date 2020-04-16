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З молотка пустять пухнастий Volkswagen Beetle

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Пухнастий "Жук" шукає нового власника - фото 1
Пухнастий "Жук" шукає нового власника

У Великобританії продають незвичайний Volkswagen Beetle 1978 року, кузов якого покритий шаром штучного хутра, а на даху є волохаті вуха. Автор оголошення, опублікованого на сайті Autotrader, пояснює, що автомобіль стилізований під іграшку Фербі.

Ці електронні звірятка, які говорять, з'явилися у продажу в кінці 90-х років і здобули шалену популярність на початку 2000-х. Beetle Furbie, як називає його власник (ймовірно, щоб уникнути конфліктів через запатентований товарний знак Furby), повністю покритий хутром.

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Пухнастими зробили навіть корпуси зовнішніх дзеркал, колісні диски, кермо, передню панель та килимки в салоні. На даху стирчить пара вух, а на місці решітки радіатора "ростуть" вуса. Ззаду встановлений величезний ключ, як у заводних іграшок, а з-під заднього бампера виступають здвоєні патрубки вихлопної системи.

З молотка пустять пухнастий Volkswagen Beetle - фото 398230
З молотка пустять пухнастий Volkswagen Beetle - фото 398232
З молотка пустять пухнастий Volkswagen Beetle - фото 398229

Автомобіль можна купити у Великобританії за 4,7 тисячі фунтів стерлінгів.

З молотка пустять пухнастий Volkswagen Beetle - фото 398231
З молотка пустять пухнастий Volkswagen Beetle - фото 398227
З молотка пустять пухнастий Volkswagen Beetle - фото 398228
З молотка пустять пухнастий Volkswagen Beetle - фото 398226

Автомобіль-Фербі рухається завдяки 1,6-літровому бензиновому мотору, який працює в парі з механічною коробкою передач. В оголошенні зазначено, що пробіг становить 100 миль (трохи більш як 62 кілометрів). Машина застрахована і перебуває на гарантійному обслуговуванні.

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Джерело: Motor
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