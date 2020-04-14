600 "конячок" під капотом: українці побудували надзвичайно крутий квадроцикл

Українська майстерня Iron Custom Motors побудувала гібрид квадроцикла й автомобіля – Quanta R. Кастом оснащений оппозитником Subaru, повнопривідною трансмісією і розганяється до першої "сотні" менш ніж за три секунди, як гіперкар.

Технічно Quanta R близький до автомобіля. Шасі виготовлено зі сталевих труб, у надрах яких встановлено модернізований оппозитник Subaru об'ємом 2,5 літра. Двигун обладнаний системою впорскування метанолу і має п'ять рівнів потужності – від 350 до 600 кінських сил.

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До того ж Quanta R оснащений асиметричним повним приводом, знову ж запозиченим у японської марки, спортивною коробкою передач, підвіскою з можливістю регулювання розвалу / сходження на обох осях і амортизаторами Bilstein B16, керамічні гальмівні диски Brebmo.

Проєкт ICM ідейно близький до Honda Project 2 & 4, трек-кара з сидіннями, які левітують над дорогою, а також мотором V4 1.0 від гоночного мотоцикла RC213V. Хондівський апарат, який так і залишився концептом, виділявся мінімумом зовнішніх панелей і наче навмисно виставленими напоказ нутрощами.

Рульове управління реалізовано за аналогією з квадроциклом. Блок з електропідсилювачем розроблений власними силами ICM, як і кнопковий селектор передач, укладений у вологонепроникний корпус.

Зовнішні елементи, фари, ліхтарі і дзеркала, адаптовані від різних моделей мотоциклів, а панелі виготовлені з алюмінію і вуглепластику. В оснащення входить підігрів місць водія і пасажира, аудіосистема Alpine Marine, що складається з шести динаміків, сабвуфера і двох підсилювачів.

Маса Quanta R становить всього 750 кілограмів, тобто питома потужність перебуває на рівні 800 сил на тонну – більше, ніж у Ferrari LaFerrari. З місця до ста Quanta R розганяється менш ніж за три секунди. Максимальна швидкість – 200 кілометрів на годину.

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