Скільки машин було розбито у фільмах Форсаж: шокуючі цифри

Нещодавно британська страхова компанія Insure the Gap вирахувала, скільки загалом було розбитих машин у семи фільмах кінофраншизи "Форсаж". Результати вас здивують.

Цікаво, що страхові компанії тренують своїх співробітників на кінофраншизі "Форсаж". Ті повинні по кадрах з фільмів оцінити пошкодження, завдані автомобілям і вирахувати суму виплати. Але крім суми компенсації в результаті аварій, стала відома загальна кількість розбитих машин в усіх фільмах.

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"Форсаж" – 78 машин;

"Подвійний форсаж" – 130 машин;

"Потрійний форсаж: Токійський дріфт" – 249 машин;

"Форсаж 4" – 190 машин;

"Форсаж 5" – 260 машин;

"Форсаж 6" – 350 машин;

"Форсаж 7" – 230 машин.

Разом: 1487 автомобілів.

Але якщо враховувати ще й фільм "Форсаж 8", де брало участь ще понад 300 машин, загальна кількість може зрости до 1800 штук. Крім цього, "Форсаж 9" теж повинен був внести свій "внесок" у цей список в травні 2020 року, але через пандемію коронавірусу прем'єра була перенесена на квітень 2021 року.

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