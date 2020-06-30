З молотка пустять ексклюзивний Ford GT, який брав участь у Ле-Мані

На автомобільному аукціоні Mecum у США виставили на продаж унікальний Ford GT Roadster 1965 року випуску. Всього було побудовано п'ять аналогічних автомобілів, а саме ця машина єдина з усіх брала участь в легендарній 24-годинній гонці у Ле-Мані.

Ford GT Roadster був розроблений у британському підрозділі американської компанії.

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У 1965 році побудували п'ять подібних автомобілів, але до наших днів збереглося всього два екземпляри. Виставлений на продаж родстер у 1965 році брав участь у легендарній 24-годинній гонці у Ле-Мані, в якій через поломку коробки передач був змушений зійти з дистанції після одинадцятого кола.

Ford GT Roadster устатковувався 4,7-літровим V8 потужністю 270 кінських сил. Агрегат працював у парі з чотириступінчастою "механікою". Родстер оснащений масляними радіаторами, розташованими з боків від двигуна, високим заднім спойлером і вентиляційними отворами в задній частині кузова.

У 1986 році Ford GT Roadster придбав каліфорнійський каскадер Дін Джеффріс, після смерті якого спортивний автомобіль перейшов у спадок його синові.

У 2013 році машину викупив засновник аукціону Mecum, який повністю відреставрував її до оригінальної "ле-манівської" конфігурації. Тепер її планують продати за 75-10 мільйонів доларів.

На початку квітня у Бельгії виставили на продаж гоночний Renault 20 Turbo 4x4, який у 1981 році брав участь в легендарній гонці "Дакар". За унікальний автомобіль, обладнаний 1,6-літровим турбомотором потужністю 130 кінських сил і повним приводом, продавець просив 75 000 євро.

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