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Maserati перестануть використовувати двигуни Ferrari: у чому причина

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Maserati - фото 1
Maserati / mag.auto

Maserati планує оснащувати свої автомобілі двигуном власної розробки. Йдеться про новий твін-турбо двигун V6 потужністю 542 к.с., який замінить 3,0 л мотор V8 від Ferrari.

Твін-турбо мотор V6 отримають чотири нові моделі Maserati. Зокрема, цим силовим агрегатом будуть оснащуватися Maserati MC20, а також автомобілі, випущені на заміну моделям GranTurismo, GranCabrio, а також новий кросовер, чия назва поки ще невідомо.

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У спорткарів потужність цього мотора складе 542 к.с., а у кросовера трохи менше: 523 к.с.

Цікаво, що навіть стандартна версія нового мотора буде електрифікована. Тобто фактично нові моделі Maserati будуть м'якими гібридами. Раніше повідомлялося, що італійці планують розробити і випустити на ринок повноцінний гібридний автомобіль з силовою установкою, що заряджається.

Maserati перестануть використовувати двигуни Ferrari: у чому причина - фото 412904

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Джерело: mag.auto
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