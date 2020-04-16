З молотка піде хот-род з кабіною у вигляді телефонної будки

На німецькому eBay з'явилося оголошення про продаж хот-роду Ford з кабіною у вигляді телефонної будки. Зараз за автомобіль просять 119 000 євро, хоча у 2016 році початкова аукціонна ціна була близько 29 000 доларів.

Відомо, що Telephone Rod побудований у кінці 1970-х канадським кастомайзером Джеррі НІМЗ. Після дебюту на Канадському міжнародному автосалоні машину часто бачили на різних північноамериканських тематичних виставках, а у 1981 році її виставили на моторшоу в Ессені, Німеччина. Там хот-род купив один з місцевих колекціонерів. Коли у 2016 році він помер, машину продали.

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Новий власник вирішив перетворити Telephone Rod на працюючий шоу-кар, хоча все своє життя хот-род був звичайним виставковим макетом. Зараз на машину встановлений GM V8 з чотирма карбюраторами, що видає близько 380 кінських сил. Коробка – трьохдіапазонний Turbo Hydra-matic 350 від GM, розроблений у 1960-х спільними зусиллями Buick і Chevrolet.

Телефонна будка – НЕ бутафорія. Це одна з моделей North Electric 1970-х, з оригінальним телефоном (на нього винесено управління дросельною заслінкою) і довідником.

Натхненням для хот-роду став аналогічний шоу-кар, побудований ще одним відомим кастомайзером, Карлом Каспером. Він знаменитий не тільки дивакуватими концептами, а й Top Fuel-дрегстера, а також автомобілями для кіно. Наприклад, Каспер створив Кітта з "Лицаря доріг", "Генерала Лі" і бетмобіль для фільму "Бетмен повертається".

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