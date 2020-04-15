У Китаї доплачуватимуть за покупку нового автомобіля

Постраждала від коронавірусу автомобільна галузь Китаю поступово повертається до роботи, але продажі все ще перебувають на досить низькому рівні. З цієї причини в країні вирішили заохочувати тих, хто купує новий автомобіль.

За даними CNN, у попередні роки за перші три місяці в Піднебесній вдавалося реалізувати до шести мільйонів машин, а у 2020 цей показник ледь дотягнув до 3,7 мільйона. Щоб покращити показники продажів, глави провінцій почали вводити нові пільги – в тому числі прямі виплати за покупку автомобіля.

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Як кажуть в Асоціації автомобільних виробників Китаю (CAAM), першочергове завдання – якомога швидше повернути продажі до показників, зафіксованих до початку епідемії COVID-19. Для цього глави провінцій і міст можуть використовувати вже наявні програми стимулювання, а також вводити нові.

Так, Пекін продовжив дію пільг для покупців під'єднуваних гібридів і електромобілів, а деякі муніципалітети запропонували доплачувати покупцям – введені прямі субсидії, розмір яких доходить до 1400 доларів.

Покупцям доплачують, аби вони купували нові авто у Китаї

Асоціації китайських автодилерів провела своє дослідження і з'ясувала, що прохідність шоурумів впала на 34 відсотки. Це, своєю чергою, позначилося на середньому валовому виторгу. Він знизився на 36 відсотків. Причому таке зниження характерне не тільки для продажів автомобілів, але і для сервісу, а також торгівлі запчастинами. Їх виторг зараз становить лише 67 відсотків від звичних показників.

За лютий і березень продажі нових автомобілів в Китаї впали на 80 і 40,8 відсотка відповідно. Результати I кварталу виявилися нижчими за торішні на 42 відсотки, повідомляє CAAM.

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