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З медом і горіхами: як приготувати незвичайний рис

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Рецепт солодкого рису - фото 1
Рецепт солодкого рису / goop

Рис можна подавати не тільки як гарнір до м'яса або риби, але і як десерт. Приготуйте смачний рис з медом і порадуйте всіх ласунів!

Рис з медом – це смачний десерт як для дорослих, так і для дітей. Корисне частування сподобається кожному, а солодкість можна регулювати самостійно. Для рецепта використовуйте круглий рис, він ніжніший і в'язкий. Мед використовуйте будь-який, на ваш смак.

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Нам знадобиться: рис 100 г, родзинку 100 г, горіхи 80 г, мед 2 ст.ложки, карамель 80 г, банан 1 шт.

Як приготувати смачну рисову кашу:

  1. Підготуємо всі продукти. Рис промити, залити водою і відварити, відкинути на друшляк.
  2. Як карамель годяться будь-які цукерки. Цукерку потрібно порубати на маленькі шматочки. Вона потім в рисі на половину розтане, надавши йому особливого смаку.
  3. Банан почистити і нарізати кубиками.
  4. Тепер треба змішати всі інгредієнти. До рису додаємо мед, банан, родзинки (їх треба залити окропом на 3 хвилини і злити воду), рубані горіхи і карамель.
  5. В ідеалі подайте такий рис з медом.
Рис з медом - фото 426759
Рис з медом

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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