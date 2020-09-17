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Як зробити бутерброди без хліба: три швидких рецепти

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Корисна канапка - фото 1
Корисна канапка / skinnyms

Щоб привести себе в форму і урізноманітнити свою дієту, корисно іноді відмовлятися від хліба. Однак це не означає, що треба зовсім перестати робити сендвічі, адже їх можна готувати з будь-чого корисного!

Бутерброд без хліба з яйцем і овочами

Складові:

  • Яйця 1 шт
  • Помідори 1 шт
  • Редька (або редиска) 2 шт
  • Листя салату
  • Спеції за смаком

Спосіб приготування:

  1. Яйце посмажити на пательні без олії;
  2. Посолити і перчити;
  3. Помідор, редьку і салат добре вимити;
  4. Всі овочі нарізати рівномірними кільцями;
  5. Викласти листя салату на тарілку;
  6. Зверху на нього розкласти помідори і редьку;
  7. Накрити бутерброд замість хліба смаженим яйцем;
  8. Прикрасити зеленню або листям салату.

Бутерброд з помідорів

Складові:

  • Помідори (великі) 2-3 шт
  • Сир Моцарела 4 скибочки
  • Часник 1 зубчик
  • Спаржа жменя
  • Шпинат кілька листочків
  • Винний оцет за смаком
  • Спеції за смаком

Спосіб приготування:

  1. Помідори і сир нарізати кільцями;
  2. Спаржу добре помити, висушити і нарізати;
  3. Шпинат вимити, а часник дрібно нарубати;
  4. Сформувати бутерброд у такому порядку: помідори, сир, спаржа;
  5. Кожен шар страви трохи посолити і поперчити;
  6. В кінці присмачити бутерброд оливковою олією і винним оцтом.
Як зробити бутерброди без хліба: три швидких рецепти - фото 425993

Курячий сендвіч

У багатьох дієтичних меню куряча грудка – головний інгредієнт. 200 г вистачає на один прийом їжі, але з чим її їсти? Пропонуємо вам посмажити її без олії (бажано на грилі) або запекти в духовці зі спеціями, розрізати на дві половинки і покласти між ними руколу, вершковий сир і трохи зернистої гірчиці.

Як зробити бутерброди без хліба: три швидких рецепти - фото 425990

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Джерело: skinnyms
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