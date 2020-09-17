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Як зробити бутерброди без хліба: три швидких рецепти
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Щоб привести себе в форму і урізноманітнити свою дієту, корисно іноді відмовлятися від хліба. Однак це не означає, що треба зовсім перестати робити сендвічі, адже їх можна готувати з будь-чого корисного!
Бутерброд без хліба з яйцем і овочами
Складові:
- Яйця 1 шт
- Помідори 1 шт
- Редька (або редиска) 2 шт
- Листя салату
- Спеції за смаком
Спосіб приготування:
- Яйце посмажити на пательні без олії;
- Посолити і перчити;
- Помідор, редьку і салат добре вимити;
- Всі овочі нарізати рівномірними кільцями;
- Викласти листя салату на тарілку;
- Зверху на нього розкласти помідори і редьку;
- Накрити бутерброд замість хліба смаженим яйцем;
- Прикрасити зеленню або листям салату.
Бутерброд з помідорів
Складові:
- Помідори (великі) 2-3 шт
- Сир Моцарела 4 скибочки
- Часник 1 зубчик
- Спаржа жменя
- Шпинат кілька листочків
- Винний оцет за смаком
- Спеції за смаком
Спосіб приготування:
- Помідори і сир нарізати кільцями;
- Спаржу добре помити, висушити і нарізати;
- Шпинат вимити, а часник дрібно нарубати;
- Сформувати бутерброд у такому порядку: помідори, сир, спаржа;
- Кожен шар страви трохи посолити і поперчити;
- В кінці присмачити бутерброд оливковою олією і винним оцтом.
Курячий сендвіч
У багатьох дієтичних меню куряча грудка – головний інгредієнт. 200 г вистачає на один прийом їжі, але з чим її їсти? Пропонуємо вам посмажити її без олії (бажано на грилі) або запекти в духовці зі спеціями, розрізати на дві половинки і покласти між ними руколу, вершковий сир і трохи зернистої гірчиці.
Це цікаво: Шеф-кухар розкрив секрет, як приготувати смачний і соковитий шашлик
Джерело: skinnyms
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