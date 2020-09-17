Як зробити бутерброди без хліба: три швидких рецепти

Щоб привести себе в форму і урізноманітнити свою дієту, корисно іноді відмовлятися від хліба. Однак це не означає, що треба зовсім перестати робити сендвічі, адже їх можна готувати з будь-чого корисного!

Бутерброд без хліба з яйцем і овочами

Складові:

Яйця 1 шт

Помідори 1 шт

Редька (або редиска) 2 шт

Листя салату

Спеції за смаком

Спосіб приготування:

Яйце посмажити на пательні без олії; Посолити і перчити; Помідор, редьку і салат добре вимити; Всі овочі нарізати рівномірними кільцями; Викласти листя салату на тарілку; Зверху на нього розкласти помідори і редьку; Накрити бутерброд замість хліба смаженим яйцем; Прикрасити зеленню або листям салату.

Бутерброд з помідорів

Складові:

Помідори (великі) 2-3 шт

Сир Моцарела 4 скибочки

Часник 1 зубчик

Спаржа жменя

Шпинат кілька листочків

Винний оцет за смаком

Спеції за смаком

Спосіб приготування:

Помідори і сир нарізати кільцями; Спаржу добре помити, висушити і нарізати; Шпинат вимити, а часник дрібно нарубати; Сформувати бутерброд у такому порядку: помідори, сир, спаржа; Кожен шар страви трохи посолити і поперчити; В кінці присмачити бутерброд оливковою олією і винним оцтом.

Курячий сендвіч

У багатьох дієтичних меню куряча грудка – головний інгредієнт. 200 г вистачає на один прийом їжі, але з чим її їсти? Пропонуємо вам посмажити її без олії (бажано на грилі) або запекти в духовці зі спеціями, розрізати на дві половинки і покласти між ними руколу, вершковий сир і трохи зернистої гірчиці.

Це цікаво: Шеф-кухар розкрив секрет, як приготувати смачний і соковитий шашлик