З космосу повернувся найзагадковіший космічний апарат NASA

У неділю військово-повітряні сили США заявили, що безпілотний космічний літак Boeing X-37B приземлився в космічному центрі імені Кеннеді у Флориді, встановивши при цьому новий рекорд перебування на орбіті протягом 780 днів. Таким чином, спільна секретна місія NASA і ВПС США тривала понад 2 роки.

У програмі, яка з міркувань безпеки американського уряду, не розголошується, беруть участь дві безпілотні моделі Boeing X-37B, здатні на багаторазові космічні польоти. В цілому пара космольотів налітали 2865 днів протягом 5 місій. Остання стартувала 7 вересня 2017 року і завершився 27 жовтня 2019 року.

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Спроєктовані і побудовані космольоти Boeing нагадують зменшену версію старих космічних кораблів, і використовують аналогічний спосіб польоту: запуск на орбіту Землі за допомогою ракет-носіїв, а спуск за допомогою крил і посадку на злітно-посадкову смугу, як звичайний літак.

Boeing X-37B важить майже 5 тонн, в довжину становить 8,9 метра з розмахом крил трохи менш як 15,3 метра. Конструкція розрахована на те, щоб залишатися на орбіті протягом 270 днів. Перший політ апарату відбувся у 2010 році. Друга модель злетіла у 2011 році. X-37B призначений для використання як платформу для експериментів і дослідження ідей по транспортуванню супутникових датчиків і іншого устаткування як на орбіту, так і з космосу назад на Землю.

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