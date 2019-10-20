Портал в інший вимір: у NASA показали загадкове космічне фото

У NASA опублікували фантастичне фото нової галактики. За допомогою космічного телескопа Hubble зняли спіралеподібну галактику NGC 4380, яка дуже нагадує "сяючий портал в інший вимір".

Як розповіли вчені, відкрита галактика NGC 4380 виглядає як особливий спецефект з фантастичного фільму і схожа на ворота в інший світ. Насправді ж така галактика є досить поширеною, підкреслили в NASA.

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"Спіральні галактики типу NGC 4380 широко поширені у Всесвіті. Ці колосальні скупчення зірок, часто налічують сотні мільярдів, мають форму плоского диска, іноді з округлим виступом в центрі", – йдеться в повідомленні.

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