Супутник зняв рідкісне атмосферне явище: вражаюче відео

Супутник австралійської служби прогнозу погоди Weatherzone зняв у понеділок рідкісне явище – атмосферні гравітаційні хвилі. Як повідомляється, хвилі поширювалися від узбережжя Західної Австралії, утворюючи пульсації в хмарах над Індійським океаном.

Гравітаційні хвилі були викликані грозами і холодним повітрям, що призвело до порушення в атмосфері. "Атмосфера являє собою великий обсяг газу, який діє як рідина", – пояснив метеоролог Weatherzone Бен Доменсіно. За його словами, це схоже на хвилі, які розходяться від каменя, кинутого у воду. Атмосферні хвилі досить часте явище, але, як правило, вони невидимі, якщо не викликають рух хмар, який може зняти супутник.

І ще: NASA показало, як виглядає Земля в інфрачервоному кольорі

Це явище не представляє ніякої небезпеки, однак пілоти повинні бути обережні з висхідними і спадними повітряними потоками, пояснив Бен Доменсіно. Швидкість поширення таких хвиль змінюється від десятків до сотень метрів в секунду, довжина досягає декількох десятків кілометрів і більше.

Читайте також: У мережі показали панораму Марсу: незвичайне фото на 360 градусів