З Днем матері: діти привітали своїх матусь-військових, які захищають Україну – відео

Юні українці привітали з Днем матері своїх найрідніших людей, які під час війни стали на захист нашої країни. Від цього відео важко втримати емоції.

День матері в Україні у 2022 році припав не тільки на День пам'яті та примирення, а й на воєнний стан. Російські окупанти вдерлись в нашу країну та змусили тисячі матерів покинути рідні домівки та стати на захист всіх українців. Тому діти військовослужбовиць 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади записали особливе звернення до найрідніших людей, який з'явився у фейсбуці.

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Зараз матері цих хлопців та дівчат у зоні бойових дій захищають всю Україну та всіх дітей. Тому віримо у нашу перемогу та те, що всі родини зовсім скоро возз'єднаються!

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