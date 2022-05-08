Розвідники ефектно знищили танк окупантів в тилу противника – відео

Українські бійці щодня демонструють неймовірну міць і продовжують знищувати загарбників навіть у найскладніших ситуаціях. Цього разу нашим розвідникам вдалось позбавити окупантів ще одного танка прямо в тилу противника.

ЗСУ докладають усіх сил, щоб відбивати атаки російських військових, а також вражають своїм професіоналізмом. Це підтверджує і нове відео від розвідників 81 окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ. Сміливі розвідки провели бойове завдання у тилу противників та спалили ворожий танк, чим поділились у фейсбуці.

І ще: М*скалі – це мєрзость: "Чоткий паца" з Рівного нищить окупантів на Донбасі

Російські окупанти, ми набагато ближче, ніж ви думаєте! Завжди з’являємося там, де нас не чекають. І ми вас всіх знищимо, – йдеться у повідомленні.

Відзначимо, що станом на 8 травня ліквідовано 1130 російських танків та 2 741 бойових броньованих машин. Загальні втрати військ РФ з початку повномасштабного вторгнення в Україну мають такий вигляд:

Читайте також: Українські бійці "підбадьорили" техніку окупантів: фото до і після