З дахом чи без: експерти розповіли, які автомобілі безпечніші

Якщо ви обожнюєте кататися з вітерцем, то у нас є для вас радісна новина. Експерти зі Страхового інституту безпеки дорожнього руху США (IIHS) провели аналіз та виявили, що кабріолети рідше потрапляють в аварії, ніж звичайні автомобілі з дахом.

У рамках дослідження фахівці вивчили кількість аварій з кабріолетами і купе не старшими чотирьох років. На папері автомобілі без даху виявилися безпечнішими, ніж з дахом.

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У період з 2014 по 2018 роки у США було зафіксовано на шість відсотків менше ДТП з кабріолетами в розрахунку на кожну подолану милю, ніж зі звичайними машинами. Показник смертності пасажирів кабріолетів був на 11 відсотків нижчим, і вони рідше отримували травми. За даними IIHS, рівень травматизму в кабріолетах з м'яким верхом на три відсотки нижчий, ніж у стандартних машин, а у кабріолетів з жорстким дахом – на 10 відсотків.

При цьому у водія і пасажирів кабріолета вищі шанси вилетіти з салону машини: 43 відсотки проти 35 відсотків у купе. Причиною загибелі 21 відсотка водіїв кабріолетів стало те, що вони їхали з опущеною дахом і при ДТП вилетіли з машини на дорогу.

Водії на кабріолетах рідше потрапляють у ДТП

Чому кабріолети безпечніші під час ДТП?

Є кілька пояснень такої статистики. За словами автора дослідження Еріка Тео, перша причина – це вага кабріолета, яка традиційно більша, ніж в автомобіля зі звичайним дахом, і, відповідно, він безпечніший. Друга причина – це висока вартість кабріолетів, так що найчастіше їх купують клієнти з заробітком вищим за середній, і вони менш схильні до небезпечного водіння. Водії кабріолетів частіше пристібаються ременями безпеки, рідше перевищують швидкість і намагаються не здійснювати поїздки в погану погоду.

Раніше глава Peugeot Жан-Філіп Імпарато пояснив, чому автомобільні компанії поступово виводять з модельних лінійок купе і кабріолети: розробка дводверних версій вимагає значних інвестицій, а на сьогодні автовиробники віддають перевагу вкладенням коштів в електрокари, безпілотні технології і високошвидкісний зв'язок 5G.

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