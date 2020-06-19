Кросовери проти легковиків: чого пішоходам слід боятися більше

Загинути під колесами кросовера у пішохода значно більше шансів

Фахівці американського Страхового інституту дорожньої безпеки (IIHS) провели дослідження, під час якого з'ясували, що аварії кросоверів і позашляховиків з пішоходами частіше закінчуються жертвами або серйозними травмами, ніж ДТП з людьми, в яких беруть участь легкові автомобілі.

Позашляховики безпечніші для водія і пасажирів завдяки більшій масі та габаритам. Але ці ж параметри забезпечують більший відсоток летальних результатів і важких травм у разі ДТП з пішоходами.

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Фахівці провели аналіз 79 аварій у штаті Мічиган, США. У процесі дослідження їм вдалося визначити, що при швидкості від 20 до 63 кілометрів на годину понад 30 відсотків аварій за участю кросоверів або позашляховиків виявлялися смертельними для пішоходів. Водночас час при аналогічній швидкості легкових автомобілів, летальним результатом закінчувалися 23% ДТП.

Якщо ж позашляховики потрапляли в аварію на швидкості понад 65 кілометрів на годину, фатальний результат для переходів наступав у ста відсотках випадків. У ситуаціях з легковиками смертність пішоходів знизилася до 54 відсотків.

Легковики менш небезпечні під час зіткнень з пішоходами

На думку фахівців, поліпшити статистику смертності при ДТП з кросоверами і позашляховиками допоможе зміна їх конструкції. Зокрема, експерти пропонують виробникам робити легшу передню частину габаритних автомобілів. Саме вона збільшує ризик важких травм і смертей при наїзді на людину.

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