З чим пити чай, аби отримати максимум користі

З цими інгредієнтами чай буде кориснішим

Фахівці перерахували кілька інгредієнтів, з якими особливо корисно пити чай у період холодів і розгулу інфекцій. Наприклад, вони рекомендують використовувати олію лаванди, кокосове масло, корицю й інші добавки, здатні зробити напій цілющим.

Розповідаємо, що варто додати до чаю, аби цей напій приніс якомога більше користі здоров'ю.

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Мед. При відсутності протипоказання пити чай потрібно з натуральним медом. При цьому рідина повинна бути теплою, а не гарячою. Це може допомогти полегшити симптоми застуди, зменшити біль у горлі, гортані. Комбінація меду і чаю також очищає шкіру, бореться із запаленнями.

Кількість: 1-2 чайні ложки меду на чашку.

Кокосове масло. Унікальне поєднання жирних кислот у кокосовому маслі покращує когнітивні функції. Воно також дуже корисно вагітним жінкам, адже містить лауринову кислоту, яка перетворюється в монолаурін, відповідальний за зміцнення імунної системи дитини.

Кількість: 1 чайна ложка кокосового масла на чашку.

Олія лаванди. Зменшує неприємні симптоми ревматизму, допомагає при проблемах з травленням і нервовим напруженням. Лаванда сприяє розслабленню, кращому засипанню, полегшує головні болі.

Кількість: 3-4 краплі олії лаванди на чашку.

Кориця. Вона робить його не тільки дуже смачним, але і цілющим. Спеція сприяє спалюванню жиру, зміцнює імунну систему, знімає менструальні спазми, бореться із запаленнями, інфекціями. Кориця також відома своєю властивістю знижувати рівень цукру в крові. Оскільки порошок не розчиняється у рідині, краще відварити паличку кориці у воді і використовувати її для приготування чаю.

Кількість: 1 паличка кориці на чашку

Імбир. Він допомагає організму засвоювати необхідні йому поживні речовини, полегшує біль у шлунку і синдром подразненого кишківника, покращує травлення і кровообіг, допомагає не товстіти.

Кількість: 3 тонкі скибочки на чашку.

Каєнський перець. Сприяє детоксикації і прискорює обмін речовин, одночасно знижуючи почуття голоду і стимулюючи травлення. Таким чином, чай з перцем ідеально підходить для схуднення та збереження здорової ваги. До того ж має протизапальний ефект, може допомогти при болях в суглобах, м'язах або спині.

Кількість: каєнський перець на кінчику ножа на чашку.

Кардамон. Його антиоксидантні компоненти борються із запаленням, корисні при проблемах з травленням і неприємному запаху з рота, розповіли експерти.

Кількість: 1 чайна ложка порошку кардамону або 1-2 стручки кардамону на чашку.

Спробуйте додавати до чаю один із перелічених вище компонентів. Це дозволить зробити улюблений напій не лише смачнішим, а й дуже корисним.

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