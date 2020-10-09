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Дієтолог пояснила, чи треба змушувати себе снідати

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Користь сніданку - фото 1
Користь сніданку / stoneforest

Пропускати сніданок не варто, тому що він покращує настрій, підвищує концентрацію уваги і зміцнює імунітет. Лікар-дієтолог Маргарита Корольова розповіла, що робити, щоб вранці з'явився апетит.

Багато людей пропускають ранковий прийом їжі і на це у них є безліч причин: хтось ще не зголоднів, а хтось просто стежить за своєю фігурою. Чи правильно це?

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Спеціалістка пояснила, що без своєчасного сніданку у нашого організму виникає стрес і він починає економити енергію. В результаті швидкість метаболізму сповільнюється, навіть якщо сніданок буде складатися з правильних продуктів. Змушувати себе їсти, коли абсолютно нічого не хочеться, теж не варто.

Дієтолог розповіла, щоб вранці був хороший апетит, і щоб сніданок проходив із задоволенням, треба відмовитися від їжі після 19.00-20.00 і лягати спати не пізніше 23.00. При такому режимі у вас нормалізується і сон, і травлення.

Сніданок - фото 429605
Сніданок

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Джерело: aif
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