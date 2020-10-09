Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус День вчителя

Польські експерти розповіли, як правильно варити картоплю

  • 24
Більшість з нас варять картоплю неправильно - фото 1
Більшість з нас варять картоплю неправильно

Якщо вірити експертам з Польщі, багато хто з нас не вміє навіть правильно варити картоплю. А при неправильному приготуванні вона втрачає безліч поживних речовин. Розповідаємо, як слід її приготувати, аби зберегти максимум користі.

На сайті Wirtualna Polska з'явився матеріал-посібник з правильного варіння картоплі.

Це цікаво: Замість вітамінних добавок: названі найкорисніші осінні овочі

Як правильно варити картоплю?

Тут йдеться про те, що ставити картоплю в каструлі на плиту, щоб почати відварювати, не можна. Треба дочекатися спочатку, коли вода закипить, і тільки потім вже кидати в неї сирі картоплини, а потім солити.

В іншому випадку найпопулярніший у нашій країні овоч втратить майже всі свої корисні поживні речовини. Причому зрізати шкірку перед варінням, як з'ясовується, необхідно тільки з молодої картоплі, яку перед цим потрібно ретельно вимити.

Польські експерти розповіли, як правильно варити картоплю - фото 429579
Поляки розповіли, як правильно готувати картоплю

Якщо ж ви вирішили відварити стару картоплю, то мундир з неї можна не знімати, адже під ним скупчилися всі цінні речовини. У тому випадку, якщо варіння в мундирі небажане, зрізати шкірку потрібно спеціальним інструментом, що дозволяє видаляти найтонший шар. Охочим зробити пюре, можна нарізати картоплю невеликими шматочками перед відварюванням – так вона швидше приготується.

Тепер же ви знаєте, як правильно варити картоплю. Принаймні, польські експерти вважають, що цей метод дозволить зберегти якомога більше користі від цього овочу.

Читайте також: Названа найпопулярніша дієта жовтня: поживна і смачна

до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Тіна Кароль з Індії та Монатік з Бразилії: як виглядали б українські зірки в інших країнах
  • 06 жовтня, 14:16
  • 15305
Як і з чим стильно носити чоловічий тренч: 10 модних ідей у фото
  • 04 жовтня, 19:49
  • 150
Простий тест на особистість: виберіть дім своєї мрії
  • 06 жовтня, 17:15
  • 29698
Загрузка...
Новини