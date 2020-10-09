Польські експерти розповіли, як правильно варити картоплю

Якщо вірити експертам з Польщі, багато хто з нас не вміє навіть правильно варити картоплю. А при неправильному приготуванні вона втрачає безліч поживних речовин. Розповідаємо, як слід її приготувати, аби зберегти максимум користі.

На сайті Wirtualna Polska з'явився матеріал-посібник з правильного варіння картоплі.

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Як правильно варити картоплю?

Тут йдеться про те, що ставити картоплю в каструлі на плиту, щоб почати відварювати, не можна. Треба дочекатися спочатку, коли вода закипить, і тільки потім вже кидати в неї сирі картоплини, а потім солити.

В іншому випадку найпопулярніший у нашій країні овоч втратить майже всі свої корисні поживні речовини. Причому зрізати шкірку перед варінням, як з'ясовується, необхідно тільки з молодої картоплі, яку перед цим потрібно ретельно вимити.



Поляки розповіли, як правильно готувати картоплю

Якщо ж ви вирішили відварити стару картоплю, то мундир з неї можна не знімати, адже під ним скупчилися всі цінні речовини. У тому випадку, якщо варіння в мундирі небажане, зрізати шкірку потрібно спеціальним інструментом, що дозволяє видаляти найтонший шар. Охочим зробити пюре, можна нарізати картоплю невеликими шматочками перед відварюванням – так вона швидше приготується.

Тепер же ви знаєте, як правильно варити картоплю. Принаймні, польські експерти вважають, що цей метод дозволить зберегти якомога більше користі від цього овочу.

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