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З 1 жовтня почнуть діяти обмеження на перекази з картки на картку: який ліміт
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У жовтні 2024 року на українців очікує чимало змін, зокрема, почнуть діяти обмеження на переказ коштів фізичних осіб. Також запроваджують нові податки або оновлюються ставки для тих, які є існують в Україні.
Обмеження встановлюються тимчасово – на пів року. Ліміт у 150 000 грн на місяць діятиме лише на вихідні перекази (на картки інших фізичних осіб) за усіма рахунками клієнта, відкритими в одному банку. Про це пише Українська Правда.
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Однак такий ліміт не застосовуватиметься для людей, чий щомісячний офіційний дохід перевищує встановлене обмеження.
За даними НБУ, 98% банківських клієнтів здійснюють щомісяця перекази, що не перевищують зазначену суму. Отже, встановлені обмеження в жодному разі не вплинуть на їхню фінансову активність, – зазначили в НБУ.
Також під обмеження не підпадають волонтери, які відповідають певним критеріям:
- фізична особа офіційно зареєстрована як волонтер;
- проведення волонтерських зборів є типовою діяльністю за рахунками фізичної особи-користувача в надавачі платіжних послуг;
- фізична особа подала листа від державного органу/військової частини/благодійного фонду щодо співпраці в межах організації збору коштів;
- фізична особа надала інформацію щодо запланованих суми та строків збору коштів із зазначенням мети такого збору та подальшого використання зібраних коштів;
- інформація з відкритих джерел, соціальних мереж та Інтернету підтверджує здійснення фізичною особою-користувачем волонтерської діяльності та мету волонтерських зборів.
Також не обмежуються операції за реквізитами IBAN. У НБУ пояснювали, що обмеження має запобігти використанню платіжної інфраструктури в протиправних цілях.
Навіщо вводяться ліміти?
Як повідомляє регулятор, запроваджений ліміт допоможе мінімізувати використання карток і платіжної інфраструктури у протиправній діяльності, зокрема з використанням рахунків "дропів", які є поширеним механізмом функціонування тіньової економіки.
"Дропи" – це люди, які за певну оплату передають реквізити та дані своїх карткових рахунків у користування третім особам. Ці рахунки використовують як "транзитні" для переказу та "відмивання" незаконних коштів. Масштаби проблеми використання "дропів" оцінити складно через імітацію звичайної поведінки фізичної особи, проте загалом по системі йдеться про десятки тисяч "сплячих" та вже активних рахунків, кажуть в НБУ.
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