Нарахування балів – в Україні хочуть змінити принцип розрахунку пенсій

В Україні планується змінити підхід до розрахунку пенсій, впровадивши нову систему нарахування балів, які враховуватимуть кількість років страхового стажу та розмір заробітної плати.

Про це заявила міністр соціальної політики Оксана Жолнович, передає РБК-Україна з посиланням на її заяву під час презентації "Соціального порталу".

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Основними факторами для обчислення пенсій будуть стаж роботи і кількість внесків до страхової системи. Ці критерії будуть перетворені на бали, які накопичуватимуться щомісяця. При виході на пенсію кожен матиме певну кількість балів, які переводитимуться у відсоток до середньої зарплати по країні, що й визначатиме розмір пенсії.

У межах пенсійної реформи ми прагнемо зробити розрахунок і виплату пенсій максимально простими та зрозумілими, – зазначила Жолнович.

Міністр соціальної політики Оксана Жолнович підкреслила, що запропонований підхід до розрахунку пенсій є найбільш релевантним, оскільки відображає реальний дохід українців.

Цей формат відображає, що всі ми, як українці, живемо в межах середньої зарплати по країні, і це сума, яка показує реальний рівень життя в конкретному році, – зазначила Жолнович.

За її словами, такий механізм стане найбільш справедливим способом накопичення солідарних пенсійних внесків, оскільки базуватиметься на реальних доходах і стажі роботи.

Раніше Жолнович наголошувала, що через часті зміни в пенсійній системі обчислення пенсій стало надто складним. У зв’язку з цим Міністерство соціальної політики прагне спростити механізм розрахунку, зробивши його більш прозорим та зрозумілим для громадян.

Розрахунок пенсій / volynnews.com

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