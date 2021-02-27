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Ювілейний Volkswagen Golf GTI Clubsport 45 позбувся обмежувача швидкості

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Volkswagen Golf GTI Clubsport 45 показали до 45-річчя моделі - фото 1
Volkswagen Golf GTI Clubsport 45 показали до 45-річчя моделі

Хетчбек Volkswagen Golf GTI з'явився у 1976 році, а отже, цьогоріч святкує своє 45-річчя. До ювілею, як і годиться, підготовлено спеціальне видання моделі – Golf GTI Clubsport 45. Такі машини відрізняються декором і позбавлені електронного обмежувача швидкості.

В основу хетчбека Volkswagen Golf GTI Clubsport 45 ліг звичайний GTI Clubsport з турбомотором 2.0 TSI (300 сил і 400 Нм), "роботом" DSG і електронним блокуванням диференціалу в передній осі.

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А родзинка автомобіля – це пакет Race, який доданий до стандартного оснащення ювілейних машин. Разом з ним покупці отримають 19-дюймові колеса Scottsdale, спортивну випускну систему та знятий обмежувач швидкості (за замовчуванням він встановлений на 250 кілометрів на годину). Хоча яку "максималку" тепер може розвинути хот-хетч не уточнюється.

Ювілейний Volkswagen Golf GTI Clubsport 45 позбувся обмежувача швидкості - фото 449499

Візуально відрізнити Golf GTI Clubsport 45 можна завдяки чорному даху та спойлеру, а також шильдиках "45" на кузові та в салоні.

Ювілейний Volkswagen Golf GTI Clubsport 45 позбувся обмежувача швидкості - фото 449498

Попередні замовлення в Європі почнуть приймати вже на наступному тижні. У Німеччині такий автомобіль коштуватиме 47 790 євро. При цьому звичайний GTI Clubsport обійдеться у 41 265 євро, а просто GTI – у 36 555 євро. Але останній позбавлений диференціала, а його двигун видає 245 кінських сил і 370 Нм крутного моменту.

Ювілейний Volkswagen Golf GTI Clubsport 45 позбувся обмежувача швидкості - фото 449497

Спецверсії Golf GTI виходять кожні 5 років починаючи з 1996 року. Наприклад, на 40-річчя моделі Volkswagen представив перший Clubsport на базі Golf GTI Performance, а на честь 30-річчя випустив 230-сильний Golf GTI 30th Anniversary Edition. Найпершим же особливим виданням Golf GTI став Golf GTI Pirelli зразка 1983 року.

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Джерело: Motor
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