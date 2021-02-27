На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Ювілейний Volkswagen Golf GTI Clubsport 45 позбувся обмежувача швидкості
-
- 14
Хетчбек Volkswagen Golf GTI з'явився у 1976 році, а отже, цьогоріч святкує своє 45-річчя. До ювілею, як і годиться, підготовлено спеціальне видання моделі – Golf GTI Clubsport 45. Такі машини відрізняються декором і позбавлені електронного обмежувача швидкості.
В основу хетчбека Volkswagen Golf GTI Clubsport 45 ліг звичайний GTI Clubsport з турбомотором 2.0 TSI (300 сил і 400 Нм), "роботом" DSG і електронним блокуванням диференціалу в передній осі.
Це цікаво: Блогер порівняв у гонці Mazda3 2.5 Turbo і Volkswagen Golf R: неочікуваний результат
А родзинка автомобіля – це пакет Race, який доданий до стандартного оснащення ювілейних машин. Разом з ним покупці отримають 19-дюймові колеса Scottsdale, спортивну випускну систему та знятий обмежувач швидкості (за замовчуванням він встановлений на 250 кілометрів на годину). Хоча яку "максималку" тепер може розвинути хот-хетч не уточнюється.
Візуально відрізнити Golf GTI Clubsport 45 можна завдяки чорному даху та спойлеру, а також шильдиках "45" на кузові та в салоні.
Попередні замовлення в Європі почнуть приймати вже на наступному тижні. У Німеччині такий автомобіль коштуватиме 47 790 євро. При цьому звичайний GTI Clubsport обійдеться у 41 265 євро, а просто GTI – у 36 555 євро. Але останній позбавлений диференціала, а його двигун видає 245 кінських сил і 370 Нм крутного моменту.
Спецверсії Golf GTI виходять кожні 5 років починаючи з 1996 року. Наприклад, на 40-річчя моделі Volkswagen представив перший Clubsport на базі Golf GTI Performance, а на честь 30-річчя випустив 230-сильний Golf GTI 30th Anniversary Edition. Найпершим же особливим виданням Golf GTI став Golf GTI Pirelli зразка 1983 року.
Читайте також: В Україні провели перший тест-драйв Renault City K-ZE: відео
-
18:13Гороскоп на 28 лютого 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:46Кількість цукру зашкалює: 5 смачних фруктів, якими не варто зловживати
-
17:19Чи вимагатимуть паспорт вакцинації в туристів, які планують подорожувати в ЄС
-
16:50ТОП 30 пісень, які шукали цього тижня в Shazam у всьому світі
-
16:32Джордж Клуні та Джулія Робертс знову зіграють разом у романтичній комедії
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
16:10Глядач у театрі вдарив Ніколь Кідман по обличчю: що сталося
-
15:44Ювілейний Volkswagen Golf GTI Clubsport 45 позбувся обмежувача швидкості
-
15:15Як швидко назбирати гроші: чотири базових правила
-
14:46Ентузіасти створили більярдний кий, який ніколи не промахується: відео
-
14:17Лука: вийшов яскравий трейлер нового мультфільму від Pixar
-
13:45Оля Цибульська показала оголені груди: фото 18+
-
13:20Найкращі серіали зими 2021 року: рейтинг новинок, які точно сподобаються
-
12:42Як поліпшити зір всього за три хвилини: лікарі назвали простий спосіб
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
12:12Тіна Кароль у прозорій сукні влаштувала спокусливу фотосесію посеред пустелі
-
11:44Принц Гаррі зізнався, чому насправді залишив королівське життя
-
11:16На честь вакцини від коронавірусу назвуть рідкісний алмаз: фото
-
10:504G Тягне Україною: вигравай поповнення рахунку в новій акції від Радіо МАКСИМУМ і Київстар
-
10:40Правила акції "4G Тягне Україною"
-
10:20Біллі Айліш відверто розповіла про болючі стосунки з відомим репером
-
09:46Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 27 лютого
-
09:25Розвінчані популярні міфи про способи підвищення імунітету
-
08:58Найбільшу у світі колекцію віскі пустили з молотка майже за 10 мільйонів доларів
-
08:32Вода натщесерце зміцнює організм, але пити треба правильно
-
16:50ТОП 30 пісень, які шукали цього тижня в Shazam у всьому світі
-
13:20Найкращі серіали зими 2021 року: рейтинг новинок, які точно сподобаються
-
10:504G Тягне Україною: вигравай поповнення рахунку в новій акції від Радіо МАКСИМУМ і Київстар
-
09:46Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 27 лютого
-
08:32Вода натщесерце зміцнює організм, але пити треба правильно
- 26 лютого
-
21:49Скільки разів на тиждень потрібно тренуватися, щоб схуднути: пояснення вчених
-
19:215 фраз, які ніколи не можна вимовляти вголос
-
16:20Отчина, барза, хез, сланечнік: як звучать українські слова мовами країн-сусідів
-
14:16Чому не варто відправляти співрозмовнику сумні смайлики: цікаве дослідження
-
11:19Цитати Любомира Гузара: вислови кардинала про життя, віру та Україну
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 26 лютого
-
07:12Що потрібно робити тим, хто хоче знизити рівень холестерину: 5 правил
- 25 лютого
-
21:48Чому учені рекомендують займатися сексом хоча б 3 рази на тиждень
-
19:09Названо смартфони, які найбільше купували у 2020 році
-
16:21Як змінювалася одна з найпопулярніших молодих моделей світу Кендал Дженнер: 18+
-
14:16В Україні змінили правила перевезення дітей в автомобілі
-
11:18ТЕСТ: Перевір, наскільки добре ти розбираєшся у творчості Лесі Українки
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 25 лютого
-
08:00Пісні на поезії Лесі Українки у сучасному виконанні: ТОП 10 інтерпретацій віршів поетеси
-
07:21Як прискорити свій метаболізм: 3 прості та дієві поради
- 24 лютого
-
21:2225 лютого 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
18:14ТОП 8 помилок, які ми допускаємо, користуючись мікрохвильовкою
-
15:16Напої, які обирають відомі героїні з кіно: ТОП 10 рецептів жіночих коктейлів
-
11:43ТЕСТ на Міжнародний День бармена: визнач, який твій ідеальний коктейль
-
09:22Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 24 лютого