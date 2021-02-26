В Україні провели перший тест-драйв Renault City K-ZE: відео

Українські автолюбителі протестували новий електромобіль Renault City K-ZE, який називають найдоступнішим на ринку за своєю ціною.

За відгуками випробувачів, які провели тест-драйв цього авто в Одесі, Renault City K-ZE – повноцінний міський електромобіль з гарною якістю збірки.

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Заводиться, як і звичайні бензинові авто, за допомогою ключа, салон мало відрізняється від бюджетних моделей Renault. Автомобіль оснащений цифровою панеллю приладів, має великий екран мультимедіа. Найбільшою перевагою Renault City K-ZE називають його підвіску, яка не настільки жорстка, як зазвичай в маленьких авто.

За своїми характеристиками. електромобіль – далеко не "звір": мотор має потужність всього 75 л. с., крутний момент 125 Нм, що дозволяє розганятися всього до 105 км / год. Батарея 27 кВт, за даними виробника, дає можливість проїжджати 270 км, але фактично, особливо в зимові час, вдвічі менше.

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