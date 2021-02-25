Блогер порівняв у гонці Mazda3 2.5 Turbo і Volkswagen Golf R: неочікуваний результат

Однією з найбільш очікуваних автомобільних новинок 2021 року стане Mazda3 Turbo. Нещодавно з'явилося відео, в якому нова модель порівнюється з головним конкурентом – Volkswagen Golf R.

Новий хетчбек від Mazda не позиціонується як продовження легендарної серії MPS. Однак, за характеристиками навіть перевершує її. Новинка отримала турбований 2,5-літровий бензиновий мотор потужністю 277 к.с. (420 Нм).

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Відомий автомобільний блогер Sam CarLegion вирішив порівняти Mazda3 Turbo з автомобілем, який вважає еталоном в класі "заряджених хетчбеків", але при цьому є прийнятним автомобілем на кожен день. Йдеться про Volkswagen Golf R.

У німецького авто – 2-літровий турбомотор, який поступається японському по потужності 40 к.с., але замість класичного автомата (як у Mazda) тут – швидкий "робот" з двома зчепленнями DSG. Як видно на відео, схоже, саме, це стало ключовою перевагою Golf R. Класичний 6-ступінчастий "автомат" є надійнішим і довговічнішим рішенням, констатує оглядач AutoEvolution Мінхе Раду, але під час спортивної гонки він програє кмітливому DSG.

Mazda3 Turbo у США коштує лише 32 тисячі доларів проти майже 40 тисяч доларів, які просять за Volkswagen Golf R.

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