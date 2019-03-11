Тренер Ліги сміху похвалився схудлою дружиною

Вікторія Ткач зараз на середині шляху до бажаної форми / 1plus1.ua

Дружина Юрія Ткача Вікторія схудла на 16 кілограмів. Чудовим результатом схуднення дружини Юрій Ткач поділився на своїй сторінці в Instagram.

Популярний комік Юрій Ткач за час участі в шоу "Танці з зірками" помітно схуд. Партнерка по танцях Ілона Гвоздьова давала шоумену сильні фізичні навантаження, завдяки яким за час проекту він скинув 10 кілограмів. Дружина Юрія Ткача вирішила не відставати від зіркового чоловіка і теж зайнялася своєю фігурою.

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Так, стало відомо, що Вікторії вдалося позбутися 16 кілограмів. "Прикол: за період Танців з зірками, постійно танцюючи, я схуд приблизно на 10 кг... Вікусик, за такий самий період, не танцюючи – на 16. Питання: що за хрінь?", – зізнався Ткач.

Сама ж Вікторія Ткач на своїй сторінці в Instagram теж поділилася успіхами в схудненні. За словами дружини Юрія, вона зараз на середині шляху до бажаної форми.

Так виглядала Вікторія раніше

Тренер Ліги сміху похвалився схудлою дружиною

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