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Учасники ВІП Тернопіль роздяглися для своїх прихильниць: огляд Instagram тижня
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Втомилися годинами гортати стрічку Instagram? Боїтесь, що одного чудового дня він засмокче вас і ви не знайдете дороги назад? Тоді саме для вас наша щотижнева рубрика, в якій ми швидко/коротко/весело обговоримо новинки Instagram'у України й не лише ;)
Заваріть філіжанку кави або чашку ароматного какао! Вмощуйтесь зручніше, адже ми починаємо свіжий огляд Instagram-акаунтів зірок України та світу!
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Почнемо зі світлини спокусливої Насті Каменських, котра не перестає хизуватися своєю відмінною фізичною формою. Зірка поділилася на своїй сторінці світлиною з відпустки. Її прихильники одразу ж похвалили Настю за те, що вона виглядає приголомшливо.
Її колега по цеху – Надя Дорофєєва – цього тижня буквально підірвала мережу своєю зміною образу. Прихильники співачки оцінили сміливість Наді та зазначили, що їй дуже личать метаморфози.
Ембер Херд поділилася милим фото зі зйомок стрічки Аквамен. На ньому вона позує разом зі своєю колегою Ніколь Кідман. До слова, стрічка потрапила до ТОП'у найбільш прибуткових фільмів DC Comics.
А ця мила новина потішила понад мільйон прихильників співака Рікі Мартіна. На своїй сторінці в Instagram виконавець сповістив зворушливу новину. Вони з його партнером знову стали батьками. Цього разу сурогатна матір народила їм донечку. Її назвали Люсією.
Українська модель Аліна Байкова не втомлюється показувати всьому світу свою розкішну фігуру. Не дивно, що її підписники буквально засипали модель компліментами та наголосили на тому, що вона виглядає надзвичайно круто!
Співак Макс Барських виклав миле фото зі своєю коханою, екс-учасницею "ВІА Гри" Мішою Романовою. Пара побажала усім своїм підписникам кохання в новому році. Долучаємося до побажань ;)
А от ведучий Олександр Педан поділився сімейною світлиною. На щасливому фото він позує разом зі своєю коханою дружиною та донечкою. Сина Маріка, традиційно, приховують від усіх.
А це фото співачки Ріти Ори стало чи не найобговорюванішим у мережі цього тижня. Воно й не дивно, адже виконавицю розкритикували за крихітний купальник, який ледве приховував її бюст. #Тайтаке!
Ольга Куриленко виклала на своїй сторінці спокусливе фото, під яким її прихильники залишили сотні схвальних відгуків. Воно й не дивно, адже у свої 39 років Ольга виглядає приголомшливо!
А от Регіна Тодоренко показала своїх татуся й матусю. На милому селфі можна побачити, як співачка прогулюється зі своїм синочком та найріднішими людьми.
Оля Полякова вирішила познущатися зі своїх прихильників. На своїй сторінці вона виклала спекотне фото з відпочинку, яке підписала лаконічно: "Ну як ви там без мене?"
Наостанок залишаємо для вас спекотне фото від VIP Тернопіль. Це треба бачити!
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