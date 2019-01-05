Учасники ВІП Тернопіль роздяглися для своїх прихильниць: огляд Instagram тижня

Втомилися годинами гортати стрічку Instagram? Боїтесь, що одного чудового дня він засмокче вас і ви не знайдете дороги назад? Тоді саме для вас наша щотижнева рубрика, в якій ми швидко/коротко/весело обговоримо новинки Instagram'у України й не лише ;)

Заваріть філіжанку кави або чашку ароматного какао! Вмощуйтесь зручніше, адже ми починаємо свіжий огляд Instagram-акаунтів зірок України та світу!

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Почнемо зі світлини спокусливої Насті Каменських, котра не перестає хизуватися своєю відмінною фізичною формою. Зірка поділилася на своїй сторінці світлиною з відпустки. Її прихильники одразу ж похвалили Настю за те, що вона виглядає приголомшливо.

Гаряча Настя Каменських біля басейну

Її колега по цеху – Надя Дорофєєва – цього тижня буквально підірвала мережу своєю зміною образу. Прихильники співачки оцінили сміливість Наді та зазначили, що їй дуже личать метаморфози.

Надя Дорофєєва вразила кардинальною зміною стилю

Ембер Херд поділилася милим фото зі зйомок стрічки Аквамен. На ньому вона позує разом зі своєю колегою Ніколь Кідман. До слова, стрічка потрапила до ТОП'у найбільш прибуткових фільмів DC Comics.

Ембер Херд поділилась милим фото з Ніколь Кідман

А ця мила новина потішила понад мільйон прихильників співака Рікі Мартіна. На своїй сторінці в Instagram виконавець сповістив зворушливу новину. Вони з його партнером знову стали батьками. Цього разу сурогатна матір народила їм донечку. Її назвали Люсією.

Рікі Мартін знову став татусем

Українська модель Аліна Байкова не втомлюється показувати всьому світу свою розкішну фігуру. Не дивно, що її підписники буквально засипали модель компліментами та наголосили на тому, що вона виглядає надзвичайно круто!

Аліна Байкова поділилась спокусливим фото

Співак Макс Барських виклав миле фото зі своєю коханою, екс-учасницею "ВІА Гри" Мішою Романовою. Пара побажала усім своїм підписникам кохання в новому році. Долучаємося до побажань ;)

Макс Барських побажав усім кохання у новому році

А от ведучий Олександр Педан поділився сімейною світлиною. На щасливому фото він позує разом зі своєю коханою дружиною та донечкою. Сина Маріка, традиційно, приховують від усіх.

Олександр Педан поділився милим сімейним фото

А це фото співачки Ріти Ори стало чи не найобговорюванішим у мережі цього тижня. Воно й не дивно, адже виконавицю розкритикували за крихітний купальник, який ледве приховував її бюст. #Тайтаке!

Ріта Ора приміряла крихітний купальник

Ольга Куриленко виклала на своїй сторінці спокусливе фото, під яким її прихильники залишили сотні схвальних відгуків. Воно й не дивно, адже у свої 39 років Ольга виглядає приголомшливо!

Ольга Куриленко зваблює своїми формами

А от Регіна Тодоренко показала своїх татуся й матусю. На милому селфі можна побачити, як співачка прогулюється зі своїм синочком та найріднішими людьми.

Регіна Тодоренко прогулюється зі своїми батьками

Оля Полякова вирішила познущатися зі своїх прихильників. На своїй сторінці вона виклала спекотне фото з відпочинку, яке підписала лаконічно: "Ну як ви там без мене?"

Оля Полякова ніжиться на сонечку, поки українці мерзнуть

Наостанок залишаємо для вас спекотне фото від VIP Тернопіль. Це треба бачити!

VIP Тернопіль роздягнувся для своїх підписниць

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