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Учасники ВІП Тернопіль роздяглися для своїх прихильниць: огляд Instagram тижня

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ВІП Тернопіль вразив своїх підписників - фото 1
ВІП Тернопіль вразив своїх підписників

Втомилися годинами гортати стрічку Instagram? Боїтесь, що одного чудового дня він засмокче вас і ви не знайдете дороги назад? Тоді саме для вас наша щотижнева рубрика, в якій ми швидко/коротко/весело обговоримо новинки Instagram'у України й не лише ;)

Заваріть філіжанку кави або чашку ароматного какао! Вмощуйтесь зручніше, адже ми починаємо свіжий огляд Instagram-акаунтів зірок України та світу!

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Почнемо зі світлини спокусливої Насті Каменських, котра не перестає хизуватися своєю відмінною фізичною формою. Зірка поділилася на своїй сторінці світлиною з відпустки. Її прихильники одразу ж похвалили Настю за те, що вона виглядає приголомшливо.

Гаряча Настя Каменських біля басейну - фото 299178
Гаряча Настя Каменських біля басейну

Її колега по цеху – Надя Дорофєєва – цього тижня буквально підірвала мережу своєю зміною образу. Прихильники співачки оцінили сміливість Наді та зазначили, що їй дуже личать метаморфози.

Надя Дорофєєва вразила кардинальною зміною стилю - фото 299179
Надя Дорофєєва вразила кардинальною зміною стилю

Ембер Херд поділилася милим фото зі зйомок стрічки Аквамен. На ньому вона позує разом зі своєю колегою Ніколь Кідман. До слова, стрічка потрапила до ТОП'у найбільш прибуткових фільмів DC Comics.

Ембер Херд поділилась милим фото з Ніколь Кідман - фото 299180
Ембер Херд поділилась милим фото з Ніколь Кідман

А ця мила новина потішила понад мільйон прихильників співака Рікі Мартіна. На своїй сторінці в Instagram виконавець сповістив зворушливу новину. Вони з його партнером знову стали батьками. Цього разу сурогатна матір народила їм донечку. Її назвали Люсією.

Рікі Мартін знову став татусем - фото 299181
Рікі Мартін знову став татусем

Українська модель Аліна Байкова не втомлюється показувати всьому світу свою розкішну фігуру. Не дивно, що її підписники буквально засипали модель компліментами та наголосили на тому, що вона виглядає надзвичайно круто!

Аліна Байкова поділилась спокусливим фото - фото 299182
Аліна Байкова поділилась спокусливим фото

Співак Макс Барських виклав миле фото зі своєю коханою, екс-учасницею "ВІА Гри" Мішою Романовою. Пара побажала усім своїм підписникам кохання в новому році. Долучаємося до побажань ;)

Макс Барських побажав усім кохання у новому році - фото 299183
Макс Барських побажав усім кохання у новому році

А от ведучий Олександр Педан поділився сімейною світлиною. На щасливому фото він позує разом зі своєю коханою дружиною та донечкою. Сина Маріка, традиційно, приховують від усіх.

Олександр Педан поділився милим сімейним фото - фото 299184
Олександр Педан поділився милим сімейним фото

А це фото співачки Ріти Ори стало чи не найобговорюванішим у мережі цього тижня. Воно й не дивно, адже виконавицю розкритикували за крихітний купальник, який ледве приховував її бюст. #Тайтаке!

Ріта Ора приміряла крихітний купальник - фото 299185
Ріта Ора приміряла крихітний купальник

Ольга Куриленко виклала на своїй сторінці спокусливе фото, під яким її прихильники залишили сотні схвальних відгуків. Воно й не дивно, адже у свої 39 років Ольга виглядає приголомшливо!

Ольга Куриленко зваблює своїми формами - фото 299186
Ольга Куриленко зваблює своїми формами

А от Регіна Тодоренко показала своїх татуся й матусю. На милому селфі можна побачити, як співачка прогулюється зі своїм синочком та найріднішими людьми.

Регіна Тодоренко прогулюється зі своїми батьками - фото 299187
Регіна Тодоренко прогулюється зі своїми батьками

Оля Полякова вирішила познущатися зі своїх прихильників. На своїй сторінці вона виклала спекотне фото з відпочинку, яке підписала лаконічно: "Ну як ви там без мене?"

Оля Полякова ніжиться на сонечку, поки українці мерзнуть - фото 299188
Оля Полякова ніжиться на сонечку, поки українці мерзнуть

Наостанок залишаємо для вас спекотне фото від VIP Тернопіль. Це треба бачити!

VIP Тернопіль роздягнувся для своїх підписниць - фото 299189
VIP Тернопіль роздягнувся для своїх підписниць

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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