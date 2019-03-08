Ліга сміху 5 сезон 2 гра: дивіться новий випуск улюбленого шоу

На каналі 1+1 вийшов другий випуск ювілейного Чемпіонату України з гумору. Дізнайтеся, які команди потрапили у 5 сезон, та дивіться відео кумедних виступів!

У 2 випуску проекту Ліга сміху тренери обирали команди, які стануть учасниками 5 сезону. Із 21 збірних далі пройшли тільки 14. Щасливчиків визначили зіркові тренери чемпіонату з гумору: шоумен Сергій Сивохо, актор Станіслав Боклан, співачка Оля Полякова, актор Євген Кошовий, шоумен Юрій Ткач, актор Гарік Бірча та Олена Кравець (тренер-"джокер", який буде змінюватися кожну гру).

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Другий випуск Ліги сміху відкрив чимало нових талантів і тренери нарешті укомплектували свої команди.

А зараз пропонуємо переглянути найкращі виступи команд, які розсмішили до сліз!

Порошенко дивиться новорічну заяву Зеленського – Дніпро

Гола Дівчина і Неадекватний Дід – Дикий Молодняк

Передвиборча пропаганда родом з 90-х – ХПЗЯ

Коли ти одружений – ти вже винен! – 30+

Весілля наосліп – Мульти Вірмени

Пранк із Однокласником – Колян Ігорян

Пародія на заяву Зеленського про Президентство – Fazzers

За гумориста чи за колясочницю? – Пішло Поїхало

Сільський Зомбі Апокаліпсис – Моя Провінція

Дебільний Абсурд і Легендарний Гумор – Відпочиваємо Разом

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