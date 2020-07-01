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Юна українська тенісистка розбурхала мережу пікантним фото у бікіні

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Марта Костюк - фото 1
Марта Костюк / instagram

Днями день народження відзначила відома українська тенісистка Марта Костюк. Киянка відсвяткувала повноліття: їй виповнилося 18 років.

З нагоди свого 18-річчя Марта Костюк порадувала підписників на своїй сторінці в Instagram спокусливим знімком, на якому постала в бікіні і капелюшку.

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"Молода, дика і вільна. І 18-річна", – підписала Марта фотографію з пляжу.

Попри свій юний вік, дівчина вже два з половиною роки виступає за збірну України в Кубку Федерації. У 15 років Костюк стала наймолодшою учасницею Australian Open, а також виграла цей турнір Великого шолома серед юніорок. У 2018 році в тому ж Сіднеї вона доходила до третього кола серед дорослих! Поступилася тоді лише землячці Еліні Світоліній.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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