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Юна українська тенісистка розбурхала мережу пікантним фото у бікіні
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Днями день народження відзначила відома українська тенісистка Марта Костюк. Киянка відсвяткувала повноліття: їй виповнилося 18 років.
З нагоди свого 18-річчя Марта Костюк порадувала підписників на своїй сторінці в Instagram спокусливим знімком, на якому постала в бікіні і капелюшку.
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"Молода, дика і вільна. І 18-річна", – підписала Марта фотографію з пляжу.
Попри свій юний вік, дівчина вже два з половиною роки виступає за збірну України в Кубку Федерації. У 15 років Костюк стала наймолодшою учасницею Australian Open, а також виграла цей турнір Великого шолома серед юніорок. У 2018 році в тому ж Сіднеї вона доходила до третього кола серед дорослих! Поступилася тоді лише землячці Еліні Світоліній.
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