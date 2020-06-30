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Оля Полякова зворушливо привітала чоловіка з днем народження і показала його рідкісне фото

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Оля та Вадим Полякові - фото 1
Оля та Вадим Полякові / 1plus1

Епатажна українська співачка Оля Полякова показала рідкісне фото свого чоловіка, привітавши коханого з днем народження в Instagram.

На фото чоловік Олі Полякової Вадим відображений в профіль, він сидить на човні з собачкою на руках. Артистка у публікації назвала найкращі якості коханого, які продовжують підкорювати її кожен день. А також зазначила, що якщо дочки будуть вибирати собі чоловіка, схожого на батька, то їм пощастить.

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"Це фото так відображає тебе, з вигляду лютий, але добрий всередині, сильний, але м'який, твердий, рішучий, але поступливий, коли справа стосується твоїх дівчаток! Як всі ці якості уживаються в тобі так гармонійно, що жити з тобою одне задоволення? Нам тепло і безпечно, ми оточені турботою та увагою, любов'ю і компліментами! І якщо дівчата вибирають чоловіків, схожих на батька, то їм пощастить, хоча таких більше немає. Будь здоровий і повний сил! Скакай на своїх конях, грай в теніс, займайся улюбленою справою, плавай в затоці і люби нас! А ми поруч! З днем ​​народження!" – душевно написала зірка.

Минулого року Оля і Вадим Полякові відзначили 15-річчя з дня весілля. Вони розписалися у 2004 році. Пара виховує двох дочок – 15-річну Марію і 9-річну Алісу.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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