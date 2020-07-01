Настя Каменських завела мережу запальним ранковим танцем: відео

Українська співачка Настя Каменських запропонувала відмінний спосіб підняти настрій і витратити зайві калорії. У свіжій публікації артистка показала, що допомагає їй зарядитися на весь день, а заодно і підтримувати форму.

Так, Настя Каменських опублікувала короткий енергійний відеоролик, в якому танцює під бадьору музику. При цьому красуня була одягнена у джинсові шорти і білу футболку із зображенням тигра. Волосся зірка залишила розпущеним, а на обличчя нанесла легкий макіяж.

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"Танці вранці під бадьору музичку – це те, що дарує класний настрій на весь день. І ще це відмінне кардіо!" – поділилася Каменських.

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