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Юна наречена Віктора Павліка показала себе у весільній сукні

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Катерина Репяхова - фото 1
Катерина Репяхова / gordonua

Наречена Віктора Павліка активно готується до весілля. Шанувальники у захваті!

Молода наречена українського співака Віктора Павліка Катерина Репяхова показала шанувальникам, як готується до весілля.

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Так, вона опублікувала фото на своїй сторінці в Instagram, на якому позувала в розкішному білому мереживному платті з дуже глибоким декольте. "Невже я наречена", – поділилася емоціями Катерина.

Відзначимо, що шанувальникам, судячи з коментарів, сукня нареченої сподобалася. Нагадаємо, що до 25-річної Катерини артист Віктор Павлік пішов від своєї дружини Лариси, з якою прожив у шлюбі 7 років. На тлі цього на дівчину обрушився шквал критики від користувачів мережі. Щоб розставити всі крапки над "і", на своїй сторінці в Instagram дівчина відповіла на невдоволення на її адресу.

Юна наречена Віктора Павліка показала себе у весільній сукні - фото 387316

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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