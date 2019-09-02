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Ломаченко — Кемпбелл 1 вересня

Віктор Павлік – Конвалія: дивіться романтичний кліп біля океану

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Прем'єра нової пісні Віктора Павліка - фото 1
Прем'єра нової пісні Віктора Павліка

Відомий співак Віктор Павлік презентував кліп на нову пісню Конвалія, який зняв на побережжі у Португалії. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ.

Український співак Віктор Павлік випустив ефектне відео на романтичний трек Конвалія, зйомки якого проходили біля океану в Португалії. За короткий час ролик вже зібрав шквал позитивних коментарів від шанувальників, які підозрюють, що такий подарунок виконавець зробив своїй молодій дружині Катерині Реп'яховій.

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Дивіться онлайн кліп Віктора Павліка – Конвалія:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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