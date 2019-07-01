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Кохана Віктора Павліка відповіла на критику хейтерів у мережі

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Катерина Реп'яхова - фото 1
Катерина Реп'яхова / instagram

Дівчину українського співака Віктора Павліка і за сумісництвом його концертного директора Катерину Реп'яхову атакували хейтери в мережі.

Нагадаємо, що до 25-річної Катерини артист Віктор Павлік пішов від своєї дружини Лариси, з якою прожив у шлюбі 7 років. На тлі цього на дівчину обрушився шквал критики він користувачів мережі. Щоб розставити всі крапки над "і", на своїй сторінці в Instagram дівчина відповіла на невдоволення на її адресу.

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"Для мене це справжнє випробування, навчитися жити з цим всім і не пропускати через себе всю гидоту. Чим більше людей знають, тим менше хочеться ділитися сокровенним. Наше суспільство обмежене і злісне. Однак ми вважаємо за краще брати приклад з людей, про яких я писала, ніж слухати моралі великих коментаторів! Всім любові, вона точно робить цей світ кращим", – заявила Катерина Реп'яхова.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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