Віктор Павлік розповів про реакцію колишньої дружини на його новий роман

Нещодавно стало відомо, що Віктор Павлік покинув дружину заради Катерини Реп'яхової, яка майже на 30 років молодша за співака. Артист вже готовий до чергового весілля і називає нову кохану "четвертою дружиною".

Як відомо, вперше Віктор та Катерина зустрілися на концерті у Трускавці 15 років тому, коли дівчина була ще зовсім маленькою. "Моя четверта дружина, за великим рахунком", – констатує співак, хоча пара ще не оформила свої стосунки офіційно.

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Про колишню дружину Павлік також не забув згадати. "Я знаю, що їм нелегко і боляче. Особливо Ларисі. Вона реально залишилася одна. З Павлом, але сама. Я залишив їм квартиру. Залишив абсолютно все", – розповів артист.

Нові стосунки чоловік довгий час не афішував, а коли стався витік інформації, відразу відчув на собі шквал критики.

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