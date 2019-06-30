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Віктор Павлік розповів про реакцію колишньої дружини на його новий роман
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Нещодавно стало відомо, що Віктор Павлік покинув дружину заради Катерини Реп'яхової, яка майже на 30 років молодша за співака. Артист вже готовий до чергового весілля і називає нову кохану "четвертою дружиною".
Як відомо, вперше Віктор та Катерина зустрілися на концерті у Трускавці 15 років тому, коли дівчина була ще зовсім маленькою. "Моя четверта дружина, за великим рахунком", – констатує співак, хоча пара ще не оформила свої стосунки офіційно.
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Про колишню дружину Павлік також не забув згадати. "Я знаю, що їм нелегко і боляче. Особливо Ларисі. Вона реально залишилася одна. З Павлом, але сама. Я залишив їм квартиру. Залишив абсолютно все", – розповів артист.
Нові стосунки чоловік довгий час не афішував, а коли стався витік інформації, відразу відчув на собі шквал критики.
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