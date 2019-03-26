Юна китаянка вразила мережу своїми м'язами: фотофакт

Студентка з Китаю на ім'я Чен здивувала мережа своїми м'язами і досягненнями в бодібілдингу. Молоду дівчину, здатну підняти вагу вдвічі більшу за власну, називають Кінг-Конг Барбі.

Юна мешканка Китаю завжди була сором'язливою в дитинстві. Тому, коли вона побачила змагання з бодібілдингу, зрозуміла, що краса може бути різною. Дівчина стверджує, що вигляд дівчат-бодібілдерів справив на неї незабутнє враження і вона почала займатися в залі.

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Зараз Чен при рості 155 сантиметрів піднімає 120 кілограмів, що вдвічі більше за її власну вагу.

У мережі китаянка відома під псевдонімом King Kong Barbie. Вона транслює свої тренування на китайських відеоплатформах і зібрала там близько 300 тисяч шанувальників.

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