Найкрасивіша модель plus-size показала фігуру в купальнику

Одна із найбільш популярних plus-size моделей світу Ешлі Грем знову привернула до себе увагу. Цього разу красуня похизувалась апетитними формами у яскравому купальнику. Тут спекотно!

31-річна американська модель Ешлі Грем вже встигла перевернути уявлення про красу і жінок та чоловіків по всьому світу, і продовжує це робити. Дівчина не лише активно з'являється на обкладинках видань та у рекламах модних брендів, а й веде профіль в соцмережі Instagram. Там за пишною красунею стежать більш як 8 мільйонів підписників, і це не дивно, адже вона ділиться майже всім, що трапляється у її житті.

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Нещодавно модель поділилась серією фото та відео у рожевому купальнику бренду Swimsuits For All, який справді створює пляжне вбрання для жінок різних форматів. А ви готові до літа?

Гортайте галерею:

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