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71-річна британка стала найстарішою еротичною танцівницею

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Мерилін Берсі - фото 1
Мерилін Берсі / mirror

Мешканка англійського острова Уайт Мерилін Берсі, яку називають "найстарішою танцівницею бурлеску", бере участь в еротичному шоу у віці 71 року. При цьому зацікавилася вона бурлеском в 70 років.

Мерилін Берсі зацікавилася бурлеском близько року тому, коли їй виповнилося 70 років. Їй хотілося змінити своє життя після того, як чоловік помер, а діти виросли і роз'їхалися.

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71-річна британка захопилася бурлеском - фото 316608
71-річна британка захопилася бурлеском

Берсі побачила в Facebook групу про бурлеск і вирішила теж зайнятися танцями. Її бентежила різниця у віці з іншими учасницями шоу, але побоювання виявилися марними. "У бурлеску є все, що я хочу робити, – каже вона. – Мене зачепило з першого дня. Я раптом відчула себе жіночною і такою ефектною".

Жінка придумала собі псевдонім Фоксі Ля Мер і тепер раз в тиждень виступає в бурлеск-шоу c двома номерами. Її сценічний костюм складається з корсета, а оголені соски прикривають тільки пензлики, які вона робить самостійно.

Мерилін Берсі - фото 316611
Мерилін Берсі

"Вважається, що в 70 років ти вже старий і повинен просто сидіти вдома, – каже Берсі. – А я не така". За її словами, шоу сподобалося її доньці, син теж пишається матір'ю, а онук вважає її найкрутішою бабусею на світлі.

Бурлеск – різновид театрального еротичного шоу, яке користувалося популярністю на початку ХХ століття і відродилося у 1990-ті роки. Його вважають прообразом сучасного стриптизу.

71-річна британка стала найстарішою еротичною танцівницею - фото 316610
71-річна британка стала найстарішою еротичною танцівницею - фото 316609

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Джерело: mirror
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