Юна Бріжит Бардо: Джіджі Хадід не впізнали у новій фотосесії

Відома модель Джіджі Хадід здивувала прихильників новою зйомкою для популярного видання W magazine. Красуню навіть порівняли з Бріжит Бардо в юності!

23-річна американська модель та ведуча Джіджі Хадід встигає працювати не лише над своєю кар'єрою, а й вести профіль в соцмережі Instagram. Там за білявкою стежать понад 44 млн користувачів, адже вона ділиться майже всім, що трапляється в її житті.

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Нещодавно Джіджі показала кадри з фотосесії для глянцю W magazine, на яких перевтілилась у бунтарку минулого століття. На деяких знімках старша сестра Хадід нагадала прихильникам одну із найкрасивіших жінок та секс-символ 1950-60-х Бріжит Бардо. А як вважаєте ви?



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