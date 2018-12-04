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Юна Бріжит Бардо: Джіджі Хадід не впізнали у новій фотосесії

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Джіджі Хадід для W magazine - фото 1
Джіджі Хадід для W magazine / instagram.com/gigihadid

Відома модель Джіджі Хадід здивувала прихильників новою зйомкою для популярного видання W magazine. Красуню навіть порівняли з Бріжит Бардо в юності!

23-річна американська модель та ведуча Джіджі Хадід встигає працювати не лише над своєю кар'єрою, а й вести профіль в соцмережі Instagram. Там за білявкою стежать понад 44 млн користувачів, адже вона ділиться майже всім, що трапляється в її житті.

І ще: Джіджі Хадід заінтригувала відео зі зйомок

Нещодавно Джіджі показала кадри з фотосесії для глянцю W magazine, на яких перевтілилась у бунтарку минулого століття. На деяких знімках старша сестра Хадід нагадала прихильникам одну із найкрасивіших жінок та секс-символ 1950-60-х Бріжит Бардо. А як вважаєте ви?

Гортайте галерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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