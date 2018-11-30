Схудла Rihanna похизувалася фігурою у білизні

Співачка Rihanna стала обличчям рекламної кампанії.

Rihanna, яка постійно сама знімається в рекламі білизни власного бренду Savage x Fenty, знову порадувала шанувальників новими фото.

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Перші знімки з'явилися на сторінці зірки в Instagram. На них Rihanna відображена в образі міфічного персонажа – жінки, що пливе в човні, прикрашеному квітами. При цьому на ній надіта синя мереживна білизна, а голову прикрашає пишний капелюх з тканини у тон.

Нещодавно репер Дрейк став гостем ток-шоу HBO, на якому він розповів ведучому про важке розставання з барбадоською співачкою Rihanna.

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