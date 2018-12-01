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Джіджі Хадід заінтригувала відео зі зйомок

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Джіджі Хадід у спокусливому відео - фото 1
Джіджі Хадід у спокусливому відео / instagram.com/gigihadid

Відома модель Джіджі Хадід потішила шанувальників звабливим відео залаштунками нової реклами.

23-річна американська модель та ведуча Джіджі Хадід встигає не лише займатись своєю кар'єрою, а й вести профіль в соцмережі Instagram. Там за білявкою стежать понад млн користувачів, і це не дивно, адже вона старається ділитись з фанатами усім, що трапляється у її житті.

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Нещодавно Джіджі знялась в ефектній рекламі бренду прикрас Messika Paris і вирішила поділитись одним із відео залаштунків. Дівчина постала у червоних ботфортах та такому ж плащі поверх білизни - тут гаряче!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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