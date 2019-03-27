Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Вибори президента України 2019

Юлію Тимошенко потролили у Львові тортом Roshen: епічне відео

  • 141
Львівські студенти потролили Тимошенко - фото 1
Львівські студенти потролили Тимошенко

26 березня Юлія Тимошенко відвідувала Львів у рамках свого "гастрольного" туру. У культурній столиці України лідеру "Батьківщини" студенти вручили несподіваний подарунок.

Львівські спудеї вирішили подарувати Юлії Володимирівні торт фабрики Roshen, смачно підкресливши, що свій голос вони віддадуть Володимиру Зеленському.

І ще: Вибори 2019: Зеленський відповів Вакарчуку, потроливши Тимошенко

Юлія Володимирівна, візьміть... Дякуємо вам за все! Ми вас любимо, але будемо голосувати за Зеленського!

Ролик виклали у соціальну мережу Instagram. За лічені години він набрав понад 16 тисяч переглядів.

Після такого у Юлії Тимошенко мав відбутися когнітивний дисонанс.

Читайте також: Вибори 2019: новий рейтинг змінив позиції кандидатів у президенти України

powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Сповідь продавця: чому не варто купувати додаткові сервіси в магазинах техніки
  • Вчора, 12:13
  • 1092
Дівчина тижня: найсексуальніша серфінгістка Холлі-Дейзі Коффі (18+)
  • 24 березня, 17:25
  • 1213
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1347297
Загрузка...

Конкурс

Вигравай зарплату президента на Радіо МАКСИМУМ!
Новини
Радіо Максимум Новини Вибори