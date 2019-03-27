На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Юлію Тимошенко потролили у Львові тортом Roshen: епічне відео
-
- 141
26 березня Юлія Тимошенко відвідувала Львів у рамках свого "гастрольного" туру. У культурній столиці України лідеру "Батьківщини" студенти вручили несподіваний подарунок.
Львівські спудеї вирішили подарувати Юлії Володимирівні торт фабрики Roshen, смачно підкресливши, що свій голос вони віддадуть Володимиру Зеленському.
І ще: Вибори 2019: Зеленський відповів Вакарчуку, потроливши Тимошенко
Юлія Володимирівна, візьміть... Дякуємо вам за все! Ми вас любимо, але будемо голосувати за Зеленського!
Ролик виклали у соціальну мережу Instagram. За лічені години він набрав понад 16 тисяч переглядів.
Після такого у Юлії Тимошенко мав відбутися когнітивний дисонанс.
Читайте також: Вибори 2019: новий рейтинг змінив позиції кандидатів у президенти України
-
21:21За потужністю Redmi Note 7 Pro порівнюється з флагманами минулих років
-
21:00Гороскоп на 28 березня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
20:51У США дадуть тисячу доларів тому, хто перегляне усі фільми Marvel за раз
-
20:30Слуга народу 3 сезон 1, 2 серія – дивитись онлайн серіал 2019
-
20:23Ми не здивовані: кожен четвертий француз пиячить
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
19:52Так виглядає найкомфортніший економ-клас у літаку
-
19:44Пролежати в ліжку 60 днів: NASA шукає тих, кому це вдасться
-
19:25Функції, які пожирають заряд вашого iPhone
-
19:13Експерти назвали камеру Huawei P30 Pro найкращою на ринку
-
18:55Дівчина скинула половину своєї ваги: фото до і після
-
18:43Юлію Тимошенко потролили у Львові тортом Roshen: епічне відео
-
18:3028 березня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
18:24Ось чому не варто пити чай у пакетиках
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
18:13Науковці назвали умову, яка суттєво скорочує кількість ДТП
-
18:00Як зараз виглядають близнючки, які зіграли дочку Росса і Рейчел у Друзях
-
17:53Глибоке декольте: відома модель захопила новим фото
-
17:41В Іраку знайшли руїни загубленого міста стародавньої Месопотамії
-
17:20Чому "I'm sorry" не означає "Вибачте"
-
17:13Названо українське місто, де Instagram – найпопулярніший, і це не Київ
-
16:59Зірка Гри престолів розповіла про свої сексуальні експерименти
-
16:50Вибори 2019: Зеленський відповів Вакарчуку, потроливши Тимошенко
-
16:43Дивіться ефектне відео дрифту по кризі Mercedes-AMG A 45
-
16:21Як уникнути головних болів під час магнітних бур
-
21:00Гороскоп на 28 березня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
18:00Як зараз виглядають близнючки, які зіграли дочку Росса і Рейчел у Друзях
-
16:00Слово дня: ҐОРҐОШІ
-
13:33Вибори 2019: Святослав Вакарчук звернувся до українців
-
10:21Як Київ раптово замело снігом: фото і відео з мережі
-
07:15Яку погоду очікувати в Україні 27 березня
- 26 березня
-
22:546 помилок під час сексу, які ви робите регулярно
-
21:15Гороскоп на 27 березня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
18:01Найкрутіші фішки нашого дитинства: ностальгійна колекція з 90-х
-
16:00Слово дня: БЛАВАТ
-
14:00Анекдоти про політику і політиків: актуальні жарти про наболіле
-
12:13Сповідь продавця: чому не варто купувати додаткові сервіси в магазинах техніки
-
10:19Популярні пісні: плейлист свіжих хітів березня для гарного настрою
-
08:10Вибори президента 2019: дата, коли відбудуться вибори в Україні
- 25 березня
-
23:50Люксембург – Україна: відео голів і огляд матчу відбору на Євро 2020
-
21:0026 березня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
19:00Вибори 2019: новий рейтинг змінив позиції кандидатів у президенти України
-
18:00Володимир Кличко святкує день народження: біографія та історія успіху чемпіона
-
16:10Слово дня: БАЮРА
-
13:59Нацбанк представив нові монети номіналом у 100 гривень: відео
-
12:13ТЕСТ: Хто ти – Порохобот чи ЗеКомандер? Визнач свого ідеального кандидата!
-
10:15Свіжа рок-музика: плейлист нових пісень тижня
-
08:28Яку погоду очікувати в Україні 25 березня
- 24 березня
-
21:30Голос країни 9: дивитись онлайн 10 випуск – як пройшли нокаути
-
19:55Слова, які не варто говорити жінкам під час сексу