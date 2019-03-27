Юлію Тимошенко потролили у Львові тортом Roshen: епічне відео

26 березня Юлія Тимошенко відвідувала Львів у рамках свого "гастрольного" туру. У культурній столиці України лідеру "Батьківщини" студенти вручили несподіваний подарунок.

Львівські спудеї вирішили подарувати Юлії Володимирівні торт фабрики Roshen, смачно підкресливши, що свій голос вони віддадуть Володимиру Зеленському.

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Юлія Володимирівна, візьміть... Дякуємо вам за все! Ми вас любимо, але будемо голосувати за Зеленського!

Ролик виклали у соціальну мережу Instagram. За лічені години він набрав понад 16 тисяч переглядів.

Після такого у Юлії Тимошенко мав відбутися когнітивний дисонанс.

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